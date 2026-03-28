Βαρύ πένθος για την Κατερίνα Θεοχάρη – Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της

Τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της βιώνει η ηθοποιός Κατερίνα Θεοχάρη, η οποία γνωστοποίησε ότι το περασμένο Σάββατο 21 Μαρτίου έχασε τον πολυαγαπημένο της πατέρα.

Η ηθοποιός, η οποία έγινε γνωστή μέσα από τον ρόλο της «κοντής» στο «Παρά Πέντε» με μια μακροσκελή ανάρτηση αποχαιρέτησε τον μπαμπά της, Σπύρο και συγκίνησε με τα λόγια της.

«Το Σάββατο που μας πέρασε έφυγε από τη ζωή ο μπαμπάς μου, ο Σπύρος… Και μαζί του πήρε ένα κομμάτι της ψυχής μου. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν το κενό που άφησε πίσω του… μόνο σιωπή και αγάπη. Ήταν ένας άνθρωπος σπάνιος. Δίκαιος, ακέραιος, με καρδιά καθαρή και γενναιόδωρη. Δεν τον άκουσα ποτέ να κρίνει ή να μειώνει κανέναν.

Αντίθετα, στεκόταν δίπλα στους ανθρώπους με καλοσύνη και αξιοπρέπεια, προσφέροντας χωρίς να περιμένει ποτέ αντάλλαγμα. Για μένα ήταν τα πάντα… Ο άνθρωπος που δεν μου χάλασε ποτέ χατίρι, που ήταν πάντα εκεί, σιωπηλά αλλά σταθερά, σε κάθε μου βήμα, σε κάθε μου ανάγκη.

Σε ευχαριστώ για όλα όσα μου χάρισες… Για τις αξίες που μου έδωσες χωρίς λόγια, μόνο με το παράδειγμά σου. Μου έμαθες τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος: να είσαι δίκαιος, να σέβεσαι, να λες την αλήθεια, να μην πληγώνεις, να αγαπάς. Μπορεί να έφυγες από τα μάτια μου… αλλά δεν θα φύγεις ποτέ από μέσα μου. Θα ζεις σε κάθε μου σκέψη, σε κάθε μου πράξη, σε κάθε κομμάτι της ζωής μου. Ήσουν ο καλύτερος μπαμπάς που θα μπορούσα να έχω και θα είσαι για πάντα η πιο ήσυχη και δυνατή μου δύναμη. Καλό σου ταξίδι, όμορφε μπαμπά μου» έγραψε η Κατερίνα Θεοχάρη.