Βαρύ πένθος για τη Νίκη Κάρτσωνα – “Έφυγε” από τη ζωή η μητέρα της, Τζένη

Πολύ δύσκολες ώρες βιώνει η Νίκη Κάρτσωνα και τα μέλη της οικογένειάς της, καθώς «έφυγε» από τη ζωή η αγαπημένη μητέρα του πρώην μοντέλου.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η ίδια η Νίκη Κάρτσωνα με μία σπαρακτική στο Facebook το πρωί της Πέμπτης (05.02.2026). Παράλληλα, μοιράστηκε και μία φωτογραφία με τη μητέρα της, Τζένη και τις δύο αδελφές της, Βάσω και Μαρία.

Η Νίκη Κάρτσωνα αποχαιρέτησε δημοσίως τη μητέρα της, αποκαλύπτοντας τις αμέτρητες αρετές που είχε ως άνθρωπος, ωστόσο δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες γύρω από τον θάνατό της.

«Είμαι η Νίκη η κόρη της Τζένης. Και είναι η Βάσω και η Μαρία οι κόρες της Τζένης. Τίτλος – παράσημο… Τύχη και ευλογία να είσαι κόρη της, αδερφή της, φίλη της, θεία της γνωστή της…

Τα λόγια μικρά και λίγα… οι λέξεις φτωχές για όλα αυτά που ήσουν για αυτά που έκανες και για εκείνα που πρόσφερες… Μια προσφορά η ζωή σου γεμάτη αγώνες, μάχες, χαρές, λύπες, μα πάντα εκεί γεμάτη δύναμη και θάρρος.. πάντα γενναία να ανοίγεις δρόμους και να μας δείχνεις πως γίνεται αυτό.

Ένα βλέμμα σου ήταν αρκετό για καύσιμο και για βάλσαμο στις ψυχές μας… Μια αγκαλιά και ένα χάδι… Κοιτάω τα μάτια σας και είναι γεμάτα πόνο θλίψη στεναχώρια και αγάπη… Αγάπη για την Τζένη γιατί η Τζένη ζει και ζει μέσα από την αγάπη και την προσφορά…

Θέλω να μας οδηγείς και να μας καθοδηγείς. Θέλω να μας ανοίγεις δρόμους και να μας τους φωτίζεις. Θέλω να είσαι εδώ και θα είσαι γιατί το τόσο πολύ που ήσουν αφήνει ένα τεράστιο κενό. Γιατί ό,τι είμαι είναι και από εσένα και ό,τι έκανα είναι και για εσένα και ό,τι θα προσφέρω, θα είναι από εσένα.

Καλό ταξίδι, καλό παράδεισο μαμά», έγραψε η Νίκη Κάρτσωνα στην ανάρτησή της.