Βανέσα Αδαμοπούλου: Ο γιος μου είναι δέκα χρονών και δεν έχει φάει ποτέ σαλάτα ντομάτα, δεν έχω καμία ενοχή

Στις διατροφικές συνήθειες του δεκάχρονου γιου της αναφέρθηκε η Βανέσα Αδαμοπούλου, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως δεν έχει φάει ποτέ «σαλάτα ντομάτα», με την τραγουδίστρια να τονίζει πως δεν του ασκεί καμία πίεση και δεν νιώθει ενοχές για αυτήν τη στάση της.

Η Βανέσα Αδαμοπούλου εξήγησε σε συνέντευξη που παραχώρησε πριν από μερικές ημέρες στην εκπομπή «Ζω Καλά» πώς αντιμετώπισε η ίδια το άγχος και την ανάγκη τελειότητας που, όπως είπε, συνοδεύει συχνά τις μητέρες όταν το παιδί είναι ακόμη μωρό.

Η τραγουδίστρια περιέγραψε τη στιγμή που κατάλαβε ότι η προσπάθεια να ελέγχει τα πάντα μπορεί να οδηγεί σε υπερβολές, αλλά και το πώς άλλαξε στάση, μιλώντας παράλληλα για το πόσο επιλεκτικός είναι ο γιος της στο φαγητό και πώς αντιδρά όταν του προτείνει κάτι που δεν θέλει να φάει: «Όταν συνειδητοποίησα ότι πάω να κάνω υπερβολή, άρχισα να χαλαρώνω. Σκέφτηκα ότι αν το παιδί μου έτρωγε ζάχαρη όταν ήταν 0 μηνών, δεν θα συνέβαινε κάτι τραγικό. Το παιδί μου είναι πολύ επιλεκτικό στο φαγητό και θέλει γερά νεύρα για να ακολουθήσεις τα μονοπάτια του. Είναι δέκα χρονών και δεν έχει φάει ποτέ σαλάτα ντομάτα. Δεν έχω καμία ενοχή. Του λέω να φάει σαλάτα και μου λέει, “μαμά, δεν θα μου πεις εσύ τι θα φάω, θα φάω ό,τι θέλω εγώ και ότι μπορώ και αντέχω”. Οπότε δεν μπορείς να του βάλεις το φαγητό με το κουτάλι. Δεν είναι ό,τι καλύτερο το ότι δεν τρώει σαλάτα, αλλά σκέφτομαι ότι θα μεγαλώσει και εάν θέλει θα φάει σαλάτα».

Μιλώντας για την ηλικία του παιδιού της και το πώς βλέπει τη συνέχεια σε ό,τι αφορά τη διατροφή του, είπε: «Ο γιος μου είναι δέκα. Έχω περάσει τα πρώτα στάδια που ήταν μωρό και όλες οι μαμάδες παθαίνουμε μια υστερία. Στην εφηβεία θεωρώ δεν θα χρειάζεται να τον κυνηγάω, είναι ό,τι φας, έφαγες. Οι μαμάδες, ειδικά οι μαμάδες, όταν γεννάνε ένα παιδάκι, έχουν αυτή την ανάγκη της τελειότητας που σε οδηγεί σε λάθος μονοπάτια και υπερβολές».