Βάνα Μπάρμπα: Υπήρξαν πολύ δύσκολες και σκοτεινές περίοδοι μέσα σε αυτή την επταετία, δεν ήθελα να βλέπω το πρόσωπό μου

Για τη δύσκολη επταετία που πέρασε μίλησε η Βάνα Μπάρμπα, εξηγώντας πως είχε φτάσει στο σημείο να μην θέλει να βλέπει το πρόσωπό της στον καθρέφτη.

Η ηθοποιός σε απόσπασμα της συνέντευξης της από την εκπομπή «Ζω Καλά» που θα προβληθεί ολόκληρη το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, με θέμα την εμμηνόπαυση, ανέφερε επίσης πως απέκτησε πολλές φοβίες και αισθανόταν πως είχε φτάσει στο στάδιο της «εγκατάλειψης» σχετικά με το κατά πόσο φρόντιζε τον εαυτό της.

Η Βάνα Μπάρμπα αναφέρει χαρακτηριστικά στο απόσπασμα: «Διήρκησε επτά χρόνια. Μετά είχα την τύχη να γνωρίσω έναν εξαιρετικό ενδοκρινολόγο, που με πήρε από το χέρι και μου είπε “μη φοβάσαι”. Πήγα και του είπα “θα πάθω καρκίνο;”. Είμαι σε μία ηλικία, έχω φοβίες, είναι χιλιάδες. Με καθοδήγησε, με βοήθησε και θα ήθελα να πω σε όλες τις γυναίκες ότι άλλαξε η ζωή μου, άλλαξε η ποιότητα της ζωής μου. Αλήθεια νιώθω καλά. Υπήρξαν πολύ δύσκολες και σκοτεινές περίοδοι μέσα σε αυτή την επταετία. Έβλεπα τον εαυτό μου και έσβηνα τα φώτα. Δεν ήθελα να δω το πρόσωπο μου. Πήγαινα σε μία συνέντευξη και τους έλεγα ότι θα βγω με τις σαγιονάρες. Δεν ήθελα να φτιαχτώ. Ήταν η πλήρης εγκατάλειψη. Κι αυτό ήταν πάρα πολύ άσχημο».

