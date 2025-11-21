MENOY

Βάνα Μπάρμπα σε Σοφία Μουτίδου: “Θα φύγω σαν τον Απόστολο Γκλέτσο, γιατί τα κάνεις αυτά;”

THESTIVAL TEAM

Με αφορμή τα επικριτικά σχόλια που δέχτηκε η Σταματίνα Τσιμτσιλή για την επιλογή της να εκφράζει δημόσια την πίστη της, η Σοφία Μουτίδου θέλησε να τοποθετηθεί ανοιχτά, δηλώνοντας ότι η ίδια «δεν έχει καμία σχέση με τον Θεό». Η τοποθέτηση αυτή δεν έμεινε αναπάντητη από τη Βάνα Μπάρμπα.

Η ηθοποιός είχε βρεθεί καλεσμένη στην εκπομπή «Real View». Μόλις άκουσε τη Σοφία Μουτίδου να λέει πως είναι άθεη, μεταξύ σοβαρού και αστείου, δήλωσε πως θα αποχωρήσει από το πλατό όπως έκανε και ο Απόστολος Γκλέτσος.

«Α, γιατί Σοφία; Γιατί ρε Σοφία; Θα φύγω σαν τον Αποστόλη, γιατί τα κάνεις αυτά;» είπε η ηθοποιός. Η Σοφία Μουτίδου απάντησε κι εκείνη χιουμοριστικά: «Φύγετε».

Η Βάνα Μπάρμπα έχει εκφράσει πολλές φορές δημόσια την πίστη της, υπενθυμίζοντας σε σχετική συνέντευξή της ότι η θρησκεία αποτελεί για εκείνη ουσιαστικό πυλώνα της ζωής της. «Πιστεύω βαθιά στον Θεό. Πιστεύω στην πίστη. Θεωρώ πως είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ψυχής μας. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να πιστεύει όπου θέλει, όπου νομίζει και σε ό,τι γαληνεύει την ψυχή του», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

