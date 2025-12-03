Βάνα Μπάρμπα: Πήρε κλήση για παράνομο παρκάρισμα στο Καλλιμάρμαρο – Το αυτοκίνητό της δεν είχε πινακίδες

Η Βάνα Μπάρμπα νωρίς το πρωί της Τετάρτης (3/12) ενημερώθηκε τηλεφωνικά για κλήση της Τροχαίας για το αυτοκίνητό της ,το οποίο είχε παρκάρει στο Καλλιμάρμαρο χωρίς πινακίδες.

Όπως ανέφερε ο Ξενοφώντας Σκιντζής στην εκπομπή, Super Κατερίνα: «Οι Αστυνομικοί έκαναν περιπολία στο Καλλιμάρμαρο, εκεί είδαν ένα αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες παράνομα παρκαρισμένο. Εκεί είδαν τον αριθμό πλαισίου ο οποίος αναφέρει σε ποιον ανήκει. Την καλούν και απαντά η Βάνα Μπάρμπα».

Όπως μετάφερε στη συνέχεια ο δημοσιογράφος του Alpha, η Βάνα Μπάρμπα ξύπνησε με το τηλέφωνο, ενώ στο σημείο έφτασε αργότερα η κόρη της. Το αυτοκίνητο δεν είχε πινακίδες, ενώ της έκοψαν κλήση και για παράνομο παρκάρισμα.

Η πρωινή εκπομπή, λίγη ώρα μετά το συμβάν, προσπάθησε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την ηθοποιό, η οποία δεν απάντησε.