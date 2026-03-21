Βάνα Μπάρμπα για την εμμηνόπαυση: “Δεν ήμουν προετοιμασμένη για την κατάθλιψη, τις αλλαγές στα κιλά και τον ερωτισμό μου”

Τις σωματικές και ψυχολογικές αλλαγές που βίωσε λόγω της εμμηνόπαυσης, περιέγραψε η Βάνα Μπάρμπα, εξηγώντας πως δεν ήταν προετοιμασμένη γι’ αυτές τις συνέπειες.

Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Ζω Καλά» που προβλήθηκε το Σάββατο 21 Μαρτίου, μιλώντας για την περίοδο της εμμηνόπαυσης, τις αλλαγές που παρατήρησε στον εαυτό της, αλλά και για την ενημέρωση που δεν είχε σχετικά με αυτές.

Για αρκετό καιρό, όπως είπε η Βάνα Μπάρμπα, θεωρούσε ότι προβλήματα υγείας και προσωπικές δυσκολίες, ήταν λόγοι που αισθανόταν διαφορετικά.

Αρχικά, η ηθοποιός σχολίασε ότι πέρασε κατάθλιψη, πως επηρεάστηκε η εξωτερική της εικόνα και η ερωτική της διάθεση: «Δεν ήμουν προετοιμασμένη για καμία από τις αλλαγές που ήρθαν στη ζωή μου με την εμμηνόπαυση. Ούτε για τα κιλά, ούτε για την κατάθλιψη, ούτε για την αποχή από τον ερωτισμό. Έλεγα ότι γι΄ αυτά φταίνε οι απώλειες των ανθρώπων που είχα. Τότε έχασα τη μητέρα και την αδερφή μου, πέρασα πολλούς καρκίνους. Πίστευα ότι αυτά έφταιγαν».

Αναφερόμενη σε άλλο σημείο στη συνολική εμπειρία της εμμηνόπαυσης και στα συμπτώματα που αντιμετώπισε, η Βάνα Μπάρμπα περιέγραψε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο που κράτησε επτά χρόνια: «Η εμμηνόπαυση δεν είναι εύκολη περίοδος, δεν είχαμε την απαιτούμενη γνώση. Ούτε εγώ την είχα. Μετά τα 48-50 άρχισα να βλέπω τη ζωή μου να αλλάζει. Ξεκινούσε από το σωματικό, είχα τρομερή εφίδρωση, άρχισα να μην έχω όρεξη για το τίποτα, δεν ήθελα να έχω σχέσεις. Και είναι αμαρτία, πραγματικά. Σε εμένα διήρκησε επτά χρόνια. Μετά γνώρισα έναν εξαιρετικό ενδοκρινολόγο και άλλαξε όλη μου η ζωή. Υπήρξαν πολύ δύσκολες στιγμές σε αυτή την επταετία. Έβλεπα τον εαυτό μου στον καθρέφτη και έσβηνα τα φώτα. Ήμουν χάλια. Πήγαινα σε συνεντεύξεις και έλεγα ότι θα βγω με σαγιονάρες. Δεν ήθελα να φτιαχτώ, ήταν η πλήρης εγκατάλειψη».