Βάνα Μπάρμπα: Έπαθα εγκεφαλικό όταν έμαθα πως με πρόδωσαν δικοί μου άνθρωποι

Για τη σοβαρή περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της, μίλησε με ειλικρίνεια το πρωί της Παρασκευής (24.10.2025), η Βάνα Μπάρμπα.

Η γνωστής ηθοποιός αναφέρθηκε στους λόγους που της προκάλεσαν το εγκεφαλικό και μίλησε και για τους ανθρώπους που περίμενε να της σταθούν σε αυτή τη δύσκολη φάση της ζωής της, αλλά δεν το έκαναν. Με χαμόγελο και ενθουσιασμό μικρού παιδιού, δήλωσε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast» στο Star πως πλέον είναι καλά στην υγεία της, είναι έτοιμη να «στραγγίξει» τη ζωή και δόξασε τον Θεό που την βοήθησε.

«Μετά από ένα δύσκολο καλοκαίρι, τώρα είμαι καλά. Μου συνέβη ένα κακό γεγονός, δεν περίμενα πως δικοί μου άνθρωποι θα με πρόδιδαν και θα μου έκαναν τέτοια ζημιά. Όλη αυτή η στεναχώρια μου ανέβασε την πίεση στο 18 και με χτύπησε στο κεφάλι. Ευτυχώς δεν ήταν αιμορραγικό το εγκεφαλικό γιατί αν ήταν, δεν θα μπορούσα να μιλήσω ξανά. Φοβήθηκα», σχολίασε στην αρχή.

Όσον αφορά για αυτά που αντιλήφθηκε κατά τη διάρκεια της περιπέτειάς της, η Βάνα Μπάρμπα είπε:

«Αγχώθηκαν οι δικοί μου άνθρωποι. Αλλά εκεί μέτρησα τους φίλους μου. Άνθρωποι για τους οποίους έτρεχα και έδινα την ζωή μου, δεν ήρθαν καν να με δουν. Έμεινα σε πλήρη απομόνωση 3 μήνες. Δεν έβγαινα, δεν έβλεπα φίλους. Τώρα είμαι στα καλά μου».

