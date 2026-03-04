Βάνα Μπάρμπα: “Είμαι πολύ καλύτερα, έπρεπε να φτάσω στον πάτο”

Η Βάνα Μπάρμπα βρέθηκε καλεσμένη στο Πρωινό την Τετάρτη και μεταξύ άλλων συζήτησε με τον Γιώργο Λιάγκα για το αν έχει βιώσει ζήλεια από συναδέλφους της, ενώ προχώρησε και σε μια ιδιαίτερη εξομολόγηση.

Αρχικά, ο Γιώργος Λιάγκας ρώτησε την ηθοποιό: «Εδώ στην Ελλάδα, οι συνάδελφοί σου τότε που ήσουν στα πολύ ντουζένια σου και ακριβοπληρωμένη και πρωταγωνίστρια τηλεόρασης στις μεγάλες παραγωγές, σε ζήλεψαν με όλη αυτή την επιτυχία και τη λάμψη που είχες»;

«Δεν νομίζω. Πιστεύω ότι η ζήλια είναι ένα ανθρώπινο συναίσθημα και το έχουμε όλοι. Όταν κάποιος καταφέρει να κάνει κάτι παραπάνω από μας, όλοι θα τον ζηλέψουμε. Κι εγώ στη θέση τους το ίδιο θα έκανα.

Ο φθόνος είναι το χειρότερο. Ο ελλειμματικός άνθρωπος έχει φθόνο. Ο χορτάτος έχει ζήλια. Κι εγώ ζηλεύω μια νέα κοπέλα που τώρα είναι στα ντουζένια της και μοιάζει με μένα ζηλεύω, ανθρώπινο είναι. Αλλά ο φθόνος είναι πολύ κακό», απάντησε η Βάνα Μπάρμπα.

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιάγκας παρατήρησε: «Πάντως ρε παιδί μου θέλω να σου πω, ότι επειδή έχω να σε δω κάνα χρόνο τώρα που τα ‘χουμε πει, ότι σε βλέπω πάρα πολύ καλά. Γιατί πέρασες και θέματα με την υγεία σου… Τα έχεις ξεπεράσει όλα αυτά. Φαίνεται και στο πρόσωπό σου ρε παιδί μου».

Τότε η Βάνα Μπάρμπα εξομολογήθηκε: «Ναι, είμαι πολύ καλύτερα. Έπρεπε να φτάσω στον πάτο. Δηλαδή νομίζω ότι όλοι μας, και αυτό θέλω να το δώσω και σαν συμβουλή στα παιδιά, στον κόσμο που περνάει δύσκολα, ότι αν δεν ξύσεις τον πάτο, αν δεν τον αγγίξεις, δεν γίνεται να ξανά… Είναι νόμος της φύσης. Αναδύεσαι μετά πάλι.

Γιατί ο πάτος είναι ένα είδος τιμωρίας στην αμετροέπειά μας καμιά φορά. Δεν γίνεται να πάμε μπροστά αν δεν πονέσουμε. Δηλαδή όταν είμαστε στα high μας και στα όλα πάνε τέλεια και όλα είναι υπέροχα, υπάρχει η αμετροέπεια. Γινόμαστε arrogant εμείς, κατάλαβες; Και χαλάμε λίγο αυτό που λέγεται άνθρωπος. Ενώ όταν χάνεις πράγματα, όταν καταλαβαίνεις ότι αυτό που μετράει είναι η ψυχή και όχι το χρήμα, όχι το να φαίνομαι…

Δηλαδή εγώ τώρα θα κάνω την παράσταση και δεν με ενδιαφέρει το τι θα πούνε για τη Βάνα Μπάρμπα. Έχω χορτάσει. Με ενδιαφέρει το ότι θα μπορώ να είμαι, ή να κάνω παραστάσεις δωρεάν για τον κόσμο που θα είναι στα ακριτικά νησιά».