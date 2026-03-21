Βάλια Χατζηθεοδώρου: Όταν πήγα στον “Τροχό της Τύχης” δεν ήξερα πού κοιτάω, δεν είχα ιδέα

Την απειρία της με τα τηλεοπτικά γυρίσματα και εκπομπές πριν εργαστεί στον «Τροχό της Τύχης» περιέγραψε η Βάλια Χατζηθεοδώρου.

Η ίδια εξήγησε σε συνέντευξη που παραχώρησε την Παρασκευή 20 Μαρτίου στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη», πως η πρώτη της δουλειά στην τηλεόραση ήταν ο «Τροχός της Τύχης» στο πλευρό του Πέτρου Πολυχρονίδη και στη συνέχεια ακολούθησε το «The Voice».

Όπως εξήγησε η Βάλια Χατζηθεοδώρου, ξεχωρίζει τη συνεργασία της με τον Πέτρο Πολυχρονίδη, αποκαλώντας τον μέντορά της, ενώ παράλληλα πρόσθεσε ότι πριν τον «Τροχό» είχε πλήρη άγνοια σχετικά με τον χώρο της τηλεόρασης: «Ο “Τροχός της τύχης” ήταν η πρώτη μου δουλειά και είναι πολύ μέσα στην καρδιά μου, αλλά το “The Voice” είναι πολύ αγαπημένο μου πρότζεκτ. Πέρασα φανταστικά”. Τον Πέτρο Πολυχρονίδη τον αγαπώ, είναι ο μέντορας μου. Αυτός μου έχει μάθει πόσα πράγματα. Όταν πήγα στον “Τροχό της τύχης” δεν ήξερα που κοιτάω. Μου έμαθε πολλά πράγματα στο κομμάτι, γενικά, όλο του πώς λειτουργεί η φάση με την τηλεόραση. Δεν είχα ιδέα».

