Βαγγέλης Παπαδόπουλος κατά Γιώργου Κουβαρά: Ρε βλάκα, γιατί περί βλακός πρόκειται, είναι δυνατόν να λες τέτοιες ανοησίες;

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno» παραχώρησε ο Βαγγέλης Παπαδόπουλος. Ο γνωστός δημοσιογράφος αναφέρθηκε σε πληθώρα θεμάτων, κάνοντας μάλιστα αιχμηρά σχόλια για τον Γιώργο Κουβαρά.

«Είμαι χορτάτος και από την τηλεόραση και από τη δουλειά. Εκείνο που δεν χορταίνεται όμως είναι η διάθεση για να δημιουργήσεις. Και αυτό με κρατάει και ζωντανό», είπε αρχικά ο Βαγγέλης Παπαδόπουλος.

Ο Βαγγέλης Παπαδόπουλος πρόσθεσε: «Έχω βγάλει 20 βιβλία, έχω τους πίνακες της ζωγραφικής μου, υπάρχει διάθεση δημιουργίας. Τηλεόραση σημαίνει χρήμα, φαντασία και δουλειά. Σήμερα δόξα σοι ο Θεός χρήμα υπάρχει. Λείπει η φαντασία και λείπει και η ξεχωριστή δουλειά που θα κάνει ο καθένας για να διακριθεί.

Σήμερα από τα έξι μεγάλα κανάλια που υπάρχουν και από τα τρία άλλα τα κρατικά βλέπεις ότι όλα έχουν φτιάξει ενημερωτικές εκπομπές, που τι είναι αυτές οι ενημερωτικές ή και ψυχαγωγικές εκπομπές; Ένα τραπέζι, με τον κεντρικό παρουσιαστή, με το πάνελ και με τα ίδια θέματα. Και βλέπεις από το πρωί μέχρι το βράδυ εκπομπές που λένε τα ίδια θέματα με διαφορετικά πρόσωπα».

Για τον αν παρακολουθεί πρωινές εκπομπές, ο Βαγγέλης Παπαδόπουλος απάντησε: «Για να έχεις γνώμη πρέπει να έχεις και γνώση. Λοιπόν, αν δεν τα βλέπω αυτά πώς μπορώ να τα κρίνω; Ανοίγω την τηλεόραση και βλέπω σε όλα τα πάνελ, όλους τους παρουσιαστές να φορούν τα καινούργια παπούτσια που έχουν από κάτω την άσπρη τη λωρίδα και να νομίζεις ότι βγήκαν από το ορφανοτροφείο.

Σου αρέσουν αυτά τα φορέματα που βάζουν; Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να φροντίσει την αισθητική των ενδυμασιών και βγαίνουν με αυτά τα απαράδεκτα ρούχα, τα οποία μπορεί να είναι ακριβά, να είναι μοντέρνα, αλλά είναι αντιαισθητικά. Η μόδα είναι το πιο άσχημο πράγμα στον κόσμο και επειδή είναι το πιο άσχημο πράγμα στον κόσμο γι’ αυτό αλλάζει κάθε έξι μήνες. Αλλιώς θα ήταν η μόδα μόνιμη, δεν θα άλλαζε».

Για την ΕΡΤ, ο Βαγγέλης Παπαδόπουλος ανέφερε: «Τα τελευταία χρόνια η ΕΡΤ έκανε μεγάλες προόδους στον τεχνικό της εξοπλισμό. Τα μηχανήματα δεν φέρνουν τον κόσμο κοντά. Η ΕΡΤ δεν μπορεί να είναι αναξιόπιστη. Από τις 1500 εκπομπές του «Ραντεβού το μεσημέρι» από το αρχείο της ΕΡΤ, κατέστρεψαν όλες τις εκπομπές του «Ραντεβού το μεσημέρι» και υπάρχουν μόνο δύο.

Κατέστρεψαν καταπληκτικά έργα μυθοπλασίας, μεγάλων δημιουργών που τα είχαν σε παλιές μπομπίνες, τις πήραν και τις πουλήσαν για να πάρουν τις ταινίες και να δένουν τα δέματα. Έχει προσλάβει κόσμο και καλά έκανε γιατί όλοι θέλουν ένα μεροκάματο και εγώ είμαι υπέρ του να βρίσκει κανείς δουλειά. Αλλά το να δίνεις εκπομπές ακόμα και στην γκόμενα τη δική μου, αυτό είναι υπερβολή».

Για την επετειακή εκπομπή των 60 χρόνων τη ΕΡΤ, ο Βαγγέλης Παπαδόπουλος είπε: «Όταν κανείς μια εκπομπή για μία σημαντική επέτειο της κρατικής τηλεόρασης πρέπει να μην είναι πρόχειρος και να είναι προσεκτικός. Δεν μπορεί λοιπόν ο κύριος Γιώργος Κουβαράς να παρουσιάζει μια τέτοια εκπομπή και να εκτίθεται πρώτα πρώτα ο ίδιος ως δημοσιογράφος. Και οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν ηρωική πράξη του φίλου μου του Γιάννη του Δημαρά που τον διέκοψε κάποια στιγμή εκεί που έλεγε άσχετα ονόματα και του λέει: «Μα και ήταν και ο Βαγγέλης ο Παπαδόπουλος με το “Ραντεβού το μεσημέρι”».

«Α, ναι, ναι, ναι, ναι» και το έκανε γαργάρα. Ρε βλάκα, διότι περί βλακός πρόκειται, ο οποίος εκτίθεται και ο ίδιος, εκθέτει και την κυβέρνηση και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τον πρωθυπουργό, είναι δυνατόν να λες τέτοιες ανοησίες; Είναι δυνατόν αγαπητή μου κυρία να κάνει ο κύριος Κουβαράς, και όχι μόνο ο Κουβαράς, κι ο άλλος που κάνει το πρωί ένα «Σε είδον» και λοιπά και διάφορες τέτοιες και να πιάνουν 1-2% και να πληρώνονται;».