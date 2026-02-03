MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Β. Παπαδάκη για Κώστα Σόμμερ: Είναι χαμηλό το οξυγόνο του, το προλάβαμε στο τσακ

|
THESTIVAL TEAM

Ο Κώστας Σόμμερ νοσηλεύεται τις τελευταίες μέρες στο νοσοκομείο με πνευμονία. Την είδηση αποκάλυψε ο ίδιος μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, χθες Δευτέρα (2/2).

Η εκπομπή Happy Day και ο δημοσιογράφος Δημήτρης Σιδηρόπουλος επικοινώνησαν με τη σύντροφό του, Βαλεντίνη Παπαδάκη, για να μάθουν περισσότερα σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

Η ίδια ανέφερε:

«Τα παιδιά ήταν άρρωστα την προηγούμενη εβδομάδα και φαίνεται πως τον κόλλησαν κάτι. Δεν μπορεί να συμφιλιωθεί με την ιδέα ότι μεγαλώνει, μου έλεγε ότι δεν είναι καλά, είχε λίγο βήχα και το παράτησε. Κάνει και λίγο drama όταν αρρωσταίνει, το έχω βάρος στη συνείδησή μου που δεν τον πίστεψα από την αρχή.

Πήγε στον γιατρό, του είπε “μπαίνεις όπως είσαι μέσα”, το οξυγόνο του είναι λίγο χαμηλό. Θα μείνει κάποιες μέρες ακόμα στο νοσοκομείο, θα μείνει και 10 μέρες σίγουρα στο σπίτι. Καλά είναι και η ψυχολογία του, είναι ελεγχόμενο πια. Ευτυχώς που πήγαμε εκείνη την ημέρα, το προλάβαμε στο τσακ».

Κώστας Σόμμερ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 54χρονη έριξε οινόπνευμα σε ντεπόζιτο ΙΧ και προσπάθησε να του βάλει φωτιά

ΥΓΕΙΑ 10 ώρες πριν

Ευεξία: Πώς να βελτιώσετε τη διάθεσή σας – Οκτώ απλοί τρόποι και πώς να μην τα παρατήσετε

ΥΓΕΙΑ 17 ώρες πριν

Δήμος Θέρμης: Δωρεάν προληπτικός έλεγχος Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής – Ποιες ημέρες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αγέλη σκύλων προκαλεί τρόμο σε κατοίκους, γονείς και εκπαιδευτικούς δίπλα σε δημοτικό σχολείο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Πέθανε ο δημοσιογράφος Νάκης Ιωαννίδης σε ηλικία 83 ετών

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Κουζίνα: Πώς να οργανώσετε τον χώρο σας χωρίς να πετάξετε τίποτα – Έξυπνες αλλαγές που περιορίζουν την ακαταστασία