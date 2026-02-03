Β. Παπαδάκη για Κώστα Σόμμερ: Είναι χαμηλό το οξυγόνο του, το προλάβαμε στο τσακ

Ο Κώστας Σόμμερ νοσηλεύεται τις τελευταίες μέρες στο νοσοκομείο με πνευμονία. Την είδηση αποκάλυψε ο ίδιος μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, χθες Δευτέρα (2/2).

Η εκπομπή Happy Day και ο δημοσιογράφος Δημήτρης Σιδηρόπουλος επικοινώνησαν με τη σύντροφό του, Βαλεντίνη Παπαδάκη, για να μάθουν περισσότερα σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

Η ίδια ανέφερε:

«Τα παιδιά ήταν άρρωστα την προηγούμενη εβδομάδα και φαίνεται πως τον κόλλησαν κάτι. Δεν μπορεί να συμφιλιωθεί με την ιδέα ότι μεγαλώνει, μου έλεγε ότι δεν είναι καλά, είχε λίγο βήχα και το παράτησε. Κάνει και λίγο drama όταν αρρωσταίνει, το έχω βάρος στη συνείδησή μου που δεν τον πίστεψα από την αρχή.

Πήγε στον γιατρό, του είπε “μπαίνεις όπως είσαι μέσα”, το οξυγόνο του είναι λίγο χαμηλό. Θα μείνει κάποιες μέρες ακόμα στο νοσοκομείο, θα μείνει και 10 μέρες σίγουρα στο σπίτι. Καλά είναι και η ψυχολογία του, είναι ελεγχόμενο πια. Ευτυχώς που πήγαμε εκείνη την ημέρα, το προλάβαμε στο τσακ».