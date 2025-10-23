Τζόυς Ευείδη: Σκέφτομαι να γράψω την περιουσία στα σκυλιά μου – Δεν είμαι γεροντοκόρη, αλλά vintage ανύπαντρη

Η Τζόυς Ευείδη μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες με αφορμή τα γενέθλιά της.

«Δεν είμαι γεροντοκόρη. Είμαι vintage ανύπαντρη. Σκέφτομαι να γράψω την περιουσία στα σκυλιά μου. Σαν το σκυλί στ‘ αμπέλι θα πάω, δεν έχω τέτοιες απορίες για το ποιος θα με φροντίσει στο μέλλον», ανέφερε η ηθοποιός.

Η κουβέντα στη συνέχεια πήγε στη συγκινητική στιγμή που έζησε με τους συνεργάτες της, όταν της ετοίμασαν μια τρυφερή έκπληξη για τα γενέθλιά της. Όταν ρωτήθηκε πώς ένιωσε, η Τζόυς Ευείδη απάντησε με χιούμορ: «Είναι συγκινητικό που ζω ακόμα, βασικά…!».