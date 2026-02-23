MENOY

Τζόυς Ευείδη: Η αντίδρασή της στα πλάνα του Ρετιρέ – “Πάει ο Πάνος, δεν υπάρχει πια ο Πανούλης”

THESTIVAL TEAM

Καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Νωρίς νωρίς» βρέθηκε σήμερα η Τζόυς Ευείδη.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για όλα στον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη.

«Δεν έχω προτάσεις για την τηλεόραση, αλλά το έχω… καταπιεί. Δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο και να ζητήσω δουλειά. Αν με θέλει κάποιος, ας με πάρει», είπε αρχικά η Τζόυς Ευείδη.

Βλέποντας πλάνα από το Ρετιρέ με τον Πάνο Ρεντούμη, η Τζόυς Ευείδη είπε: «Πάει ο Πάνος, δεν υπάρχει πια! Ο Πανούλης…» και πρόσθεσε στη συνέχεια: «Ο Γιάννης Δαλιανίδης με έκανε ξανθιά στο Ρετιρέ. Ήταν η άποψη του Γιάννη, ότι η κωμικιά πρέπει να είναι ξανθιά».

Η γνωστή ηθοποιός ανέφερε επίσης: «Ήμουν σχεσάκιας, έκανα μόνο μεγάλες σχέσεις. Η τελευταία μου ήταν 14 χρόνια! Έχω αγαπήσει πολλούς ρόλους, ότι έκανα το γούσταρα. Τότε είχαμε πολλές επιλογές στα επαγγελματικά μας. Έκανα και δουλειές και που δεν έπρεπε να τις κάνω».

Δείτε όσα είπε η Τζόυς Ευείδη

Τζόυς Ευείδη

