Τζώρτζογλου για Μουτίδου – Γκλέτσο: Εγώ πάντως είχα πολλές σεξουαλικές προτάσεις, που όταν έλεγα “όχι”, μου έκοβαν τον δρόμο

Τη δική του απάντηση μετά το επίμαχο και πολυσυζητημένο σκηνικό με τη Σοφία Μουτίδου και τον Απόστολο Γκλέτσο στον αέρα του ΟΡΕΝ έδωσε ο Στράτος Τζώρτζογλου.

Ο γνωστός ηθοποιός, από δήλωση του οποίου ξεκίνησε η κουβέντα στο Real View που οδήγησε στην επεισοδιακή αποχώρηση του πρώην δημάρχου Στυλίδας από το πλατό, παίρνει θέση για όσα ειπώθηκαν και από τον Θοδωρή Κατσαφάδο.

«Η δήλωσή μου δεν αφορά σε όλους όσοι ασχολούνται με το θέαμα, αφορά σε ένα κακό 2% που μπορεί να εκμεταλλευτεί τη θέση εξουσίας που έχει και να ζητήσει οτιδήποτε θέλει. Αυτό ισχύει σε όλους τους χώρους»

Σχετικά με τις δηλώσεις που έκαναν ο Απόστολος Γκλέτσος και ο Θοδωρής Κατσαφάδος, ο ηθοποιός απαντά:

«Την εποχή που βγήκα, παρότι παντρεμένος, ήμουν ο μόνος ζεν πρεμιέ και είχα πολλές σεξουαλικές προτάσεις, στις οποίες όταν έλεγα “όχι” και ο άλλος είχε θέση εξουσίας, μου έκοβαν τον δρόμο. Πού να το καταγγείλεις τότε; Ο άλλος θα πάρει ένα τηλέφωνο και θα πει: κλείστε τον από όλες τις δουλειές».

«Μου κάνει εντύπωση που ο κύριος Κατσαφάδος δεν έχει ακούσει τόσα χρόνια για τέτοια θέματα. Ήταν μια άστοχη φράση, που πιστεύω ότι, αν την ξανάκουγε, θα την επαναδιατύπωνε», καταλήγει ο Στράτος Τζώρτζογλου.