MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Τζώρτζογλου για Μουτίδου – Γκλέτσο: Εγώ πάντως είχα πολλές σεξουαλικές προτάσεις, που όταν έλεγα “όχι”, μου έκοβαν τον δρόμο

|
THESTIVAL TEAM

Τη δική του απάντηση μετά το επίμαχο και πολυσυζητημένο σκηνικό με τη Σοφία Μουτίδου και τον Απόστολο Γκλέτσο στον αέρα του ΟΡΕΝ έδωσε ο Στράτος Τζώρτζογλου.

Ο γνωστός ηθοποιός, από δήλωση του οποίου ξεκίνησε η κουβέντα στο Real View που οδήγησε στην επεισοδιακή αποχώρηση του πρώην δημάρχου Στυλίδας από το πλατό, παίρνει θέση για όσα ειπώθηκαν και από τον Θοδωρή Κατσαφάδο.

«Η δήλωσή μου δεν αφορά σε όλους όσοι ασχολούνται με το θέαμα, αφορά σε ένα κακό 2% που μπορεί να εκμεταλλευτεί τη θέση εξουσίας που έχει και να ζητήσει οτιδήποτε θέλει. Αυτό ισχύει σε όλους τους χώρους»

Σχετικά με τις δηλώσεις που έκαναν ο Απόστολος Γκλέτσος και ο Θοδωρής Κατσαφάδος, ο ηθοποιός απαντά:

«Την εποχή που βγήκα, παρότι παντρεμένος, ήμουν ο μόνος ζεν πρεμιέ και είχα πολλές σεξουαλικές προτάσεις, στις οποίες όταν έλεγα “όχι” και ο άλλος είχε θέση εξουσίας, μου έκοβαν τον δρόμο. Πού να το καταγγείλεις τότε; Ο άλλος θα πάρει ένα τηλέφωνο και θα πει: κλείστε τον από όλες τις δουλειές».

«Μου κάνει εντύπωση που ο κύριος Κατσαφάδος δεν έχει ακούσει τόσα χρόνια για τέτοια θέματα. Ήταν μια άστοχη φράση, που πιστεύω ότι, αν την ξανάκουγε, θα την επαναδιατύπωνε», καταλήγει ο Στράτος Τζώρτζογλου.

Απόστολος Γκλέτσος Σοφία Μουτίδου Στράτος Τζώρτζογλου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Ισραήλ: Ο στρατός παρέλαβε τη σορό ενός ομήρου από τη Γάζα

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης πρασίνου και σήμερα στην εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες συντήρησης πρασίνου στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Μακελειό στα Βορίζια: Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Κρήτη: Εντοπίστηκαν 58 μετανάστες τα ξημερώματα στην Ιεράπετρα

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Απαλλάχθηκε ο πρώην Νομάρχης Κιλκίς για ηθική αυτουργία σε απιστία αναφορικά με τα “45άρια” έργα