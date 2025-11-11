Τζώρτζογλου για Γκλέτσο και Μουτίδου: Γέλασα με αυτή την ιστορία, ο Απόστολος είναι λεβέντης

Το δικό του σχόλιο έκανε ο Στράτος Τζώρτζογλου για το περιστατικό που σημειώθηκε πριν από μερικές μέρες ανάμεσα στον Απόστολο Γκλέτσο και τη Σοφία Μουτίδου στον αέρα της εκπομπής «Real View», λέγοντας ότι γέλασε με αυτή την ιστορία, ενώ χαρακτήρισε λεβέντη τον συνάδελφό του.

Η ένταση ανάμεσά τους προκλήθηκε από τη διαφωνία που είχαν σχετικά με τη δήλωση του Στράτου Τζώρτζογλου ότι «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι». Αφού η Σοφία Μουτίδου αποκάλεσε ψεύτη τον Απόστολο Γκλέτσο, εκείνος έβγαλε το μικρόφωνο και αποχώρησε από το τηλεοπτικό πλατό.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», το πρωί της Τρίτης 11 Νοεμβρίου, ο Στράτος Τζώρτζογλου ανέφερε ότι το συμβάν τον έκανε να γελάσει, αφού αφορμή στάθηκε η δική του τοποθέτηση για το θέατρο.

Σχολιάζοντας όσα εκτυλίχθηκαν στον τηλεοπτικό αέρα, ο Στράτος Τζώρτζογλου ανέφερε: «Γέλασα με όλη αυτή την ιστορία που έγινε με τον Γκλέτσο και τη Μουτίδου. Ξεκίνησε από μία δική μου φράση που γενίκευσα, ότι το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι».

Ο Στράτος Τζώρτζογλου επανήλθε στη δήλωση που είχε κάνει για το «μεγάλο κρεβάτι» του θεάτρου, διευκρινίζοντας τι εννοούσε. «Σε άλλη εκπομπή είπα ότι μόνο το 2% σε κάθε επάγγελμα υπάρχει αυτό που λέμε οι άνθρωποι με εσωτερικά προβλήματα και ψυχολογικά ζητήματα και υπάρχει ένα άλλο είδος, το οποίο λέγεται εκπόρνευση. Η εκπόρνευση δεν είναι μόνο όταν κάποιος δίνει το κορμί του να πάρει ένα ρόλο ή χρηματικό αντάλλαγμα, μπορεί να είναι ένα one night stand ή όταν παντρεύεσαι για να μη νιώθεις μοναξιά», σημείωσε.

Όσον αφορά δε στην άποψη που έχει για τον Απόστολο Γκλέτσο, τόνισε πως πρόκειται για έναν λεβέντη: «Θεωρώ ότι ο Απόστολος Γκλέτσος είναι λεβέντης. Αυτό που σκέφτεται το λέει. Αυτό που έκανε και αποχώρησε το έχει ξανακάνει στο παρελθόν. Δεν το παίζει άντρας, είναι άντρας».