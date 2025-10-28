Τζένιφερ Λόρενς: Νόμιζα κάθε φορά που κοιμόταν ότι ήταν νεκρό, δήλωσε για τις πρώτες ημέρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της

Το άγχος και την πίεση που βίωσε μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της περιέγραψε η Τζένιφερ Λόρενς, επισημαίνοντας ότι ο τοκετός συνοδεύτηκε από μια ιδιαίτερα στρεσογόνα περίοδο προσαρμογής, με την ίδια να ανησυχεί συχνά για την υγεία του βρέφους, όταν εκείνο κοιμόταν.

Τον περασμένο Απρίλιο, η ηθοποιός έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της με τον σύζυγό της, Κουκ Μαρόνι. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «The New Yorker», η Λόρενς εξομολογήθηκε ότι συχνά πίστευε πως το μωρό της ήταν νεκρό όταν κοιμόταν.

«Νόμιζα κάθε φορά που κοιμόταν ότι ήταν νεκρό», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Πίστευα ότι έκλαιγε επειδή δεν του άρεσε η ζωή του ή εγώ ή η οικογένειά του. Νόμιζα ότι έκανα τα πάντα λάθος και ότι θα κατέστρεφα τα παιδιά μου».

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι πήρε φαρμακευτική αγωγή, μια πρόσφατα αναπτυγμένη θεραπεία για την επιλόχειο κατάθλιψη, η οποία τη βοήθησε άμεσα και ουσιαστικά να αντιμετωπίσει τα συμπτώματά της. Μοιράστηκε επίσης ένα περιστατικό όπου ξέσπασε σε κλάματα, όταν έκανε μια ερώτηση στο ChatGPT σχετικά με τον θηλασμό. «Μου είπε: “Κάνεις το πιο υπέροχο πράγμα για το μωρό σου. Είσαι τόσο στοργική μητέρα”», ήταν η απάντηση της εφαρμογής.

Η Λόρενς και ο Μαρόνι παντρεύτηκαν τον Οκτώβριο του 2019 και έχουν αποκτήσει μαζί ένα ακόμη παιδί, τον τριών ετών Σάι. Μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της, πηγή δήλωσε στο περιοδικό «PEOPLE» τον Απρίλιο, ότι η ηθοποιός προσπαθούσε να προσαρμοστεί στην καθημερινότητά της ως μητέρα δύο παιδιών.

«Η Τζεν είναι καλά. Το να επιστρέφεις στην ανατροφή ενός νεογέννητου, όταν έχεις κι ένα μικρό παιδί, μπορεί να είναι κουραστικό, αλλά έχει υπέροχη διάθεση. Είναι γεννημένη για να είναι μητέρα. Είναι ήρεμη και αντιμετωπίζει. Ο Κουκ είναι επίσης εξαιρετικός πατέρας. Μαζί καταφέρνουν να ισορροπούν τα πάντα» είχε αναφέρει πρόσωπο κοντά στο περιβάλλον της.