Τζένιφερ Άνιστον: Επισημοποίησε με μία φωτογραφία τη σχέση με τον νέο της σύντροφο

Η Τζένιφερ Άνιστον αποφάσισε να επιβεβαιώσει δημόσια τη νέα της σχέση, δημοσιεύοντας στο Instagram μια τρυφερή φωτογραφία με τον «γκουρού του έρωτα» Τζιμ Κέρτις.

Η διάσημη Ελληνοαμερικανίδα ηθοποιός μοιράστηκε την Κυριακή (2 Νοεμβρίου) μια ασπρόμαυρη εικόνα, στην οποία φαίνεται να ποζάρει στην αγκαλιά του 50χρονου συντρόφου της, κατά τη διάρκεια του πάρτι για τα γενέθλιά του.

«Χρόνια πολλά, αγάπη μου. Σε αγαπώ», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης η Τζένιφερ Άνιστον, προσθέτοντας ένα κόκκινο emoji καρδιάς και τον Κέρτις να σχολιάζει τη φωτογραφία με ένα emoji φιλιού.