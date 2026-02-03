MENOY

Τζένη Οικονόμου: Δεν τίθεται θέμα για σύμφωνο συμβίωσης με τον Αλέξανδρο Λυκουρέζο και ούτε πρόκειται

|
THESTIVAL TEAM

Ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος και η Τζένη Οικονόμου μίλησαν μαζί στην κάμερα του Happy Day. Ο δημοσιογράφος του Alpha, Δημήτρης Σιδηρόπουλος, τους συνάντησε και ρώτησε ποιο είναι το «μυστικό» που βοηθά τον γνωστό ποινικολόγο να παραμένει τόσο δραστήριος και σε καλή κατάσταση όλα αυτά τα χρόνια.

«Δεν κάνω τίποτα. Όσο υπάρχει βούληση και διαύγεια του μυαλού, θέλεις να ζεις. Δεν παραιτείσαι, προσπαθείς. Συνεπώς, όλο αυτό είναι ένα κομμάτι της ζωής», εξομολογείται ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος.

«Το θέλουμε να είμαστε ο ένας για τον άλλο, υγεία να έχουμε για να το χαιρόμαστε», προσθέτει.

«Δεν έχω δηλώσει ποτέ ότι επιθυμώ ένα σύμφωνο συμβίωσης με τον Αλέξανδρο. Είπα ότι δεν έχει συζητηθεί κάτι τέτοιο κι ούτε πρόκειται, δεν τίθεται τέτοιο θέμα», ξεκαθαρίζει από την πλευρά της η Τζένη Οικονόμου σε σχετική ερώτηση που της έγινε.

