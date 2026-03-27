Τζένη Καζάκου για Τάνια Τρύπη: Όλα κρέμονται από μια πολύ λεπτή γραμμή επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η οικειότητα

Η Τζένη Καζάκου έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο ένθετο Real life και τη δημοσιογράφο Κορύνα Μανταγαρη με αφορμή τη νέα της θεατρική παράσταση.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η νεαρή ηθοποιός μίλησε για τη συνεργασία που έχει για πρώτη φορά στη σκηνή με την μητέρα της, Τάνια Τρύπη και για όσα καλείται να διαχειριστεί σ’ αυτήν.

Πως είναι να βρίσκεσαι πρώτη φορά επί σκηνής με τη μητέρα σου;

Είναι η πρώτη φορά που συνεργαζόμαστε θεατρικά και είναι και η πρώτη φορά που σε αυτό το έργο μάνα και κόρη στη ζωή παίζουν τη μάνα και την κόρη στο σανίδι. Δεν είχαμε συνεργαστεί μέχρι τώρα. Είναι πολύ ωραίο συναίσθημα, γιατί και οι δύο, όταν είμαστε επί σκηνής, είμαστε επαγγελματίες, συνάδελφοι και το ωραίο είναι ότι το διατηρούμε. Ξέρεις, όλα κρέμονται από μια πολύ λεπτή γραμμή επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η οικειότητα.

Οπότε είμαστε συνεργάτες, αλλά ταυτόχρονα επειδή έχουμε και αυτή την προσωπική σχέση, είναι πολύ ωραίο. Νιώθουμε αυτή την ασφάλεια η μία την άλλη. Την ώρα που παίζουμε δεν σκέφτομαι ότι είναι η μητέρα μου, αλλά μια συνάδελφος και εκείνη το ίδιο. Τα λέμε μετά, όταν πέσει η αυλαία. Αυτός ο χρόνος που περνάμε σε αυτή τη συνεργασία είναι πολύ ιδιαίτερος, οπότε η σχέση μας κάπως εξελίσσεται και σε αυτό το κομμάτι.

Πως προέκυψε αυτή η συνεργασία;

Ήταν ιδέα της σκηνοθέτιδας μας, της Θέμιδας Μαρσέλλου. Η Θέμιδα έχει τρομερές ιδέες, ξέρει τι κάνει, έχει έμπνευση, εμπνέεται και από εμάς και μας αφήνει ελεύθερες. Αυτή η συνθήκη μου αρέσει πολύ. Ήταν επιθυμία μου η συνεργασία μαζί της.

Με το που με πήρε τηλέφωνο, της απάντησα κατευθείαν “πάμε να το κάνουμε”, χωρίς να ξέρω τα υπόλοιπα στοιχεία της παράστασης. Με τη Μαρίνα Καλογήρου και τη Μαρία Κωνσταντάκη γνωριζόμασταν κοινωνικά, αλλά δεν είχαμε συνεργαστεί. Από την πρώτη στιγμή που συναντηθήκαμε και οι τέσσερις, στην πρώτη πρόβα, ήταν σαν να κάναμε το έργο. Με τις συζητήσεις που είχαμε λίγο πριν αρχίσει η πρόβα, ήταν σαν να παίζουμε το έργο. Σε ένα σαλόνι συζητάμε ένα ταξίδι που όλο θέλουμε να πάμε και δεν πάμε.