Τζένη Καζάκου για Κώστα Καζάκο: “Δεν ήμουν δεμένη με τον παππού μου, τον έβλεπα δυο φορές το χρόνο, δεν είχαμε παίξει ποτέ μαζί”

Η ηθοποιός Τζένη Καζάκου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» και την Πέννυ Καβέτσου. Η κόρη της Τάνιας Τρύπη και του Κωνσταντίνου Καζάκου μίλησε για τον παππού της, τον σπουδαίο Κώστα Καζάκο, αλλά και για τη γιαγιά της, την υπέροχη Τζένη Καρέζη.

«Θεωρώ ανόητο να με συγκρίνει κάποιος με τη γιαγιά μου, Τζένη Καρέζη, θέλω να διασχίσω το δικό μου δρόμο. Πριν ασχοληθώ με την υποκριτική, δεχόμουν κριτική για το αν μοιάζω με τη γιαγιά μου. Πλέον δέχομαι για το αν έχω το ταλέντο της. Ήταν σκληρό να διαχειριστώ την κριτική και τη σύγκριση με τη γιαγιά μου, αλλά είχα όλη τη στήριξη των γονιών μου», είπε αρχικά η Τζένη Καζάκου.

Η Τζένη Καζάκου είπε στη συνέχεια: «Δε μου άρεσε καθόλου η αναγνωρισιμότητα που λάμβανε η οικογένειά μου, με τρόμαζε που δεν μπορούσα να έχω προσωπική ζωή. Άνοιξαν πόρτες με το επίθετό μου, αλλά οι απαιτήσεις είναι πενταπλάσιες. Ένιωθα ότι δεν μπορώ να κάνω λάθος στους ρόλους μου, γιατί έτσι δεν θα μπορούσα να ξαναβρώ δουλειά».

Η Τζένη Καζάκου αποκαλύπτει: «Ο παππούς μου με συμβούλεψε να είμαι ο εαυτός μου και να μη φοβάμαι τίποτα. Δεν ήμουν δεμένη με τον παππού μου, τον έβλεπα δυο φορές το χρόνο, δεν είχαμε παίξει ποτέ μαζί, ούτε με είχε ταΐσει. Δεν μου έλειψε η φιγούρα του ως παππού, δεν αποζητούσα την προσοχή του».

Για την γιαγιά της, Τζένη Καρέζη, η Τζένη Καζάκου είπε: «Δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμα 100% ότι γιαγιά μου ήταν η Τζένη Καρέζη. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, δυναμική, ευαίσθητη, δίκαιη».