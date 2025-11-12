Τσουρός για Τούνη: Το ότι έπρεπε όλοι μέσα στη δικαστική αίθουσα να δούνε το βίντεο, είναι εξευτελιστικό

Ο Κώστας Τσουρός τοποθετήθηκε σχετικά με το βίντεο που δημοσίευσε η Ιωάννα Τούνη για την δίκη στην υπόθεση του revenge porn.

Ο δημοσιογράφος σχολίασε ότι το επίμαχο βίντεο έπρεπε να προβληθεί στη δικαστική αίθουσα, ενώ παράλληλα απηύθυνε ένα μήνυμα συμπαράστασης σε όσους έχουν βρεθεί ή βρίσκονται σε παρόμοια θέση με την Ιωάννα Τούνη.

«Για μένα, το ότι δάκρυσε επειδή αναφέρθηκε στη μητέρα της, είναι το λιγότερο σε σχέση με αυτό που τραβάει. Επίσης, αυτό που περιγράφει, ότι χθες μέσα στη δικαστική αίθουσα έπρεπε όλοι να δουν αυτό το βίντεο, είναι εξευτελιστικό. Έτσι γίνεται στις δίκες, αλλά για φανταστείτε την ίδια, η οποία πρωταγωνιστεί σε αυτό το βίντεο, να βρίσκεται στη δικαστική αίθουσα και να το βλέπει μαζί με όλους τους υπόλοιπους», ανέφερε αρχικά ο Κώστας Τσουρός.

«Για μένα πρέπει να περάσει το μήνυμα σε όλες τις γυναίκες και τους άνδρες, που ενδεχομένως μπορεί να βρεθούν θύματα μιας τέτοιας κατάστασης, ότι η ντροπή είναι σε αυτούς που διακινούν τα βίντεο, όχι σε αυτούς που ενδεχομένως με τη θέλησή τους ή μη συμμετέχουν σε μια βιντεοσκόπηση κάποιας ερωτικής σκηνής», πρόσθεσε στη συνέχεια.