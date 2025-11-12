Τρύφωνας Σαμαράς: Αν έφευγα και πήγαινα στο αεροπλάνο, θα γινόταν όλο αυτό και μπορεί να μη ζούσα

Ο Τρύφωνας Σαμαράς παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star και τον δημοσιογράφο Πάνο Παπαδόπουλο την Τετάρτη. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο γνωστός κομμωτής μίλησε τόσο για την τηλεοπτική του απουσία όσο και για την σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε πριν από περίπου έναν χρόνο.

Ειδικότερα, ο Τρύφωνας Σαμαράς σημείωσε χαρακτηριστικά πως “όταν μπεις σ’ αυτό το τρυπάκι και κάνεις τηλεόραση, θα ήταν ψέματα να πεις ότι δεν σου λείπει. Είναι ωραίο το γυαλί το άτιμο, τι να κάνουμε. Θέλει όμως και να ταιριάζεις με αυτούς που θα συνυπάρξεις, γιατί μόνος σου… ούτε στον παράδεισο”.

“Δεν χτύπησε το τηλέφωνο μου την φετινή σεζόν, εμπάργκο! Δεν έχω τέτοιο πρόβλημα, ειλικρινά, μ’ αρέσει και που δεν είμαι στην τηλεόραση. Θα ήθελα αν θα έβρισκαν κάτι που να μου ταίριαζε. Έχω μιλήσει για κάποιος προτάσεις αλλά τίποτα δεν είναι σίγουρο”.

“Πέρσι, τέτοια εποχή, μόλις αντιλήφθηκα ότι έχω τον πόνο, πήρα ο ίδιος τη γιατρό μου την ώρα που ήταν να ταξιδέψω. Της είπα “έχω έντονους πόνους και έρχομαι στο νοσοκομείο να εγχειριστώ”. Αν έφευγα δηλαδή και πήγαινα στο αεροπλάνο, θα γινόταν όλο αυτό και μπορεί να μη ζούσα. Έχω φτάσει σε ένα σημείο που βάζω προτεραιότητα την υγεία μου, παρά τη δουλειά μου” συμπλήρωσε, επίσης, ο Τρύφωνας Σαμαράς στην κάμερα της καθημερινής εκπομπής του STAR.