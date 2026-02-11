MENOY

Τριαντάφυλλος για Κατσούλη-Ρουμελιώτη: “Δεν με κάλεσαν στο γάμο, αλλά δεν με νοιάζει – Μάλλον δεν ήταν αληθινή η φιλία μας”

|
THESTIVAL TEAM

Δηλώσεις στην εκπομπή “Happy Day” και τη Χριστιάνα Κοχλατζή, παραχώρησε ο Τριαντάφυλλος.

Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε για Σάκη Κατσούλη-Μαριαλένα Ρουμελιώτη, τη Eurovision και τα προσωπικά του.

«Η φιλία με τον Σάκη Κατσούλη και τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη μάλλον δεν ήταν αληθινή, για να μην κρατήσει», είπε αρχικά ο Τριαντάφυλλος.

Ο γνωστός τραγουδιστής πρόσθεσε στη συνέχεια: «Δεν με κάλεσαν στο γάμο τους, αλλά δεν με πειράζει, δεν με νοιάζει. Έχω πάει σε γάμους, έχω τραγουδήσει, δεν με νοιάζει καν. Καλά να είναι, να έρθει και το παιδάκι τους και όλα καλά, υγεία».

Για τη Eurovision, ενόψει και των ημιτελικών, ο Τριαντάφυλλος είπε: «Έχει καλά τραγούδια η Eurovision, μάλλον θα πάει το Ferto. Είναι σπαστικό, όμορφο τραγούδι, έχει την ατάκα».

Για τα προσωπικά του, ο Τριαντάφυλλος απάντησε: «Είμαι πολύ καλά! Υγεία και προχωράμε. Τα γκομενικά δεν θα στα πω τώρα, άλλη μέρα».

