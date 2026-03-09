Τριαντάφυλλος: Έχουμε χωρίσει εδώ και τρία χρόνια, όλα τα λάθη στον γάμο μας είναι δικά μου

Δηλώσεις στην εκπομπή “Super Κατερίνα” παραχώρησε ο Τριαντάφυλλος, με τον γνωστό τραγουδιστή να μιλάει για τον χωρισμό από τη σύζυγό του, Δήμητρα Σιαμπάνη.

«Τελείωσε αυτό. Ήμασταν 19 χρόνια μαζί, έχουμε φοβερή σχέση με τη Δήμητρα, φοβερό παιδί, απίστευτο παιδί, απ’ τα καλύτερα», είπε αρχικά ο Τριαντάφυλλος.

Ο Τριαντάφυλλος είπε στη συνέχεια: «Την αγαπάω, μ’ αγαπάει, είμαστε με το παιδάκι μας, είμαστε ωραία. Εδώ και τρία χρόνια είναι αυτό (ο χωρισμός μας). Δηλαδή τι θα κάνουμε τώρα; Άντε έκανα τη δήλωση και τέλειωσε. Και τι έγινε; Τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή;

Θα το λέμε συνέχεια τώρα επί βδομάδες; Μια χαρά είμαστε. Τα ζευγάρια μεταξύ τους μπορεί να έχουν τσακωμούς αλλά ξέρεις… Η Δήμητρα δεν έχει κάνει κανένα λάθος. Τίποτα. Είναι φοβερή, απίστευτη. Όλα τα λάθη είναι δικά μου».

Ο Τριαντάφυλλος ανέφερε επίσης: «Δεν ξέρει κανείς τη ζωή μου, οπότε καλύτερα αυτοί που γράφουν στο πληκτρολόγιο διάφορα, επειδή δεν ξέρουν τη ζωή μου, ας το ξανασκεφτούν λίγο και ας κάνουν την προσευχή τους. Καλό είναι. Πριν λέμε κάτι για κάποιον, να ξέρουμε ποιος είναι αυτός και τι έχει περάσει».

Δείτε το βίντεο