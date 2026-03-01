MENOY

Trannos για την επίθεση στο Ντουμπάι: Γλίτωσα για μία μέρα, έπεσε πύραυλος στα 500 μέρα από εκεί που έμενα

|
THESTIVAL TEAM

Για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή τοποθετήθηκε ο Trannos, καθώς όπως αποκάλυψε έφυγε από το Ντουμπάι λίγες ώρες πριν την έναρξη των πυραυλικών επιθέσεων.

Ειδικότερα, ο γνωστός τράπερ ανέφερε στο Instagram ότι ο τελευταίος πύραυλος έπεσε 500 μέρα από το σημείο που έμενε, στέλνοντας την ευχή όλοι οι Έλληνες φίλοι του που βρίσκονται εκεί να είναι ασφαλείς, αλλά και ένα μήνυμα κατά του πολέμου.

Ολόκληρη η ανάρτηση που έκανε ο Trannos για τις πυραυλικές επιθέσεις στο Ντουμπάι
«Καλησπέρα σε όλους, παρακολουθώ με τεράστια θλίψη τι γίνεται στη Mέση Aνατολή και συγκεκριμένα στο Ντουμπάι, ειλικρινά γλίτωσα για μια ημέρα… Επέστρεψα 27 του μηνός και όλα άρχισαν σήμερα 28…

Τι να σας πω, ότι ο τελευταίος πύραυλος που έπεσε κυριολεκτικά από εκεί που έμενα ήταν στα 500 μέτρα; Εύχομαι όλοι οι Έλληνες φίλοι μου ή όχι, που βρίσκονται εκεί να είναι ασφαλείς και εννοείται εύχομαι να τελειώσει γρήγορα αυτός ο εφιάλτης σε όλο τον κόσμο, όπου υπάρχει σύγκρουση.

Δεν διανοείται το κεφάλι μου το 2025 και το 2026 και τα επόμενα χρόνια να υπάρχει η λέξη πόλεμος… ΦΤΑΝΕΙ πια. Πόσες αθώες ψυχές πρέπει να χαθούν ακόμα;».

Trannos

