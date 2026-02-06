Τραϊάνα Ανανία: Αποκάλυψε πως βλέπει οράματα – “Είχα δει σε διαλογισμό ότι θα γίνει πανδημία”

Η Τραϊάνα Ανανία βρέθηκε καλεσμένη το βράδυ της Πέμπτης 5/2 στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» στον ΣΚΑΙ.

Η ηθοποιός, σε συζήτηση με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, αποκάλυψε πως βλέπει οράματα που σχετίζονται με το μέλλον. Μάλιστα μέσω του διαλογισμού είχε «δει» πως θα ερχόταν η πανδημία του Covid.

«Περνάω καλά όταν είμαι άρρωστη, στον πυρετό μου βλέπω απίστευτα πράγματα τα οποία δεν βλέπω αλλιώς. Δεν σε κοροϊδεύω, όταν είμαι στα 37,5-38 στα δέκατα και κλείνω τα μάτια μου, βλέπω οράματα και διάφορα ωραία και κακά πράγματα, αλλά είναι ενδιαφέροντα. Δηλαδή έχω υλικό απ’ όταν αρρωσταίνω. Καταλαβαίνω, επίσης, ότι το σώμα μου αποτοξινώνεται όταν αρρωσταίνω και δεν πάω κόντρα σε αυτό. Είναι μια διαδικασία που πρέπει να την περνάει ένα σώμα μία στο τόσο, είναι λυτρωτική και καλή για το σώμα» ανέφερε η Τραϊάνα Ανανία.

Σε ερώτηση για το πιο περίεργο πράγμα που έχει «δει» η ίδια απάντησε:

«Το πιο περίεργο πράγμα που είχα δει ήταν ότι θα γίνει πανδημία. Πρώτη φορά εδώ το λέω. Το είχα δει σε διαλογισμό. Δεν ήμουν μόνη, ήμασταν πολλοί και διαλογιζόμασταν.. Κατάλαβαν όλοι ότι θα γίνει γιατί το συζητήσαμε. Οι γονείς μου το ξέρουν και έχουν αρχίσει να εκπαιδεύονται σε αυτό σιγά σιγά. Επειδή είναι μεγάλοι άνθρωποι, παλιά τα έβλεπαν τρέλες όλα αυτά. Τώρα όμως που βγαίνουν με παίρνουν στα σοβαρά» πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι η Τραϊάνα Ανανία σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή “Super Κατερίνα”, είχε εξομολογηθεί πως έχει βιώσει κακοποιητικές συμπεριφορές τόσο σε παιδική ηλικία όσο και σε σχέση της.

«Έχω κάνει ψυχοθεραπεία. Έχω σπουδάσει και ψυχολογία…Είναι άμυνα αυτό που βγάζω προς τους δημοσιογράφους. Είναι ένα ποτήρι που δε φτάνει άλλη σταγόνα να μπει. Είμαι πάρα πολύ ευαίσθητη στην υποκρισία. Την υποκρισία μπορώ να τη διακρίνω από χιλιόμετρα…» είχε πει η ηθοποιός.

«Το πολύ θετικό όταν δουλεύεις το τραύμα σου, είναι ότι τουλάχιστον δεν ταυτίζεσαι με τον θύτη σου. Αν δε δουλέψεις το τραύμα σου, κινδυνεύεις να γίνεις ίδιος με τον θύτη σου…Έχω βιώσει κακοποιητική συμπεριφορά και σε σχέση μου…Στην αρχή επιζητάς ασυνείδητα κακοποιητές, γιατί θες να αποδείξεις στον εαυτό σου ότι δεν έχεις κακοποιηθεί, ότι ήταν κάτι νορμάλ αυτό που βίωσες και ότι όλοι είναι έτσι. Κάπως εκλογικεύεις όλο αυτό που έχεις πάθει…» είχε εξομολογηθεί.

«Γύρω στα 28 μου που είχα ερωτευθεί και είχε βγει και προς τα έξω, ήταν η πρώτη φορά που ήρθα σε επαφή με έναν υγιή άνθρωπο. Στην αρχή πάθαινα εγκεφαλικά, δε καταλάβαινα. Μου μίλαγε τη γλώσσα της αγάπης κι εγώ νόμιζα ότι παίζει θέατρο γιατί δεν ήμουν συνηθισμένη…Και τώρα περνάω μια πολύ ταραχώδη φάση στην προσωπική μου ζωή. Έχω τόσα θέματα που βγαίνουν κάθε φορά. Το σοκ που περνάω κάθε φορά για να μπορέσω να εμπιστευτώ, είναι ακραίο…» είχε αναφέρει η ηθοποιός.