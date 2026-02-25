MENOY

Τόνια Σωτηροπούλου για Κωστή Μαραβέγια: Τα πιο ωραία τραγούδια του δεν είναι για μένα

THESTIVAL TEAM

Η Τόνια Σωτηροπούλου αναφέρθηκε στην καλλιτεχνική πλευρά και το έργο του Κωστή Μαραβέγια, επισημαίνοντας πως ορισμένα από τα ωραιότερα τραγούδια του δεν γράφτηκαν για εκείνη. Η ηθοποιός πρόσθεσε ότι μπορεί εύκολα να καταλάβει πότε αποτελεί πηγή έμπνευσης για κάποιο νέο κομμάτι που δημιουργεί ο τραγουδιστής και σύζυγός της.

«Αρχικά τα πιο ωραία τραγούδια του δεν είναι για μένα γιατί δεν είχαμε γνωριστεί. Όταν κάποιο τραγούδι ή στίχος μπορεί να έχει γραφτεί για μένα το καταλαβαίνω. Και του λέω “ναι… αυτό είναι για μένα;”», είπε η Τόνια Σωτηροπούλου στην εκπομπή των Rainbow Mermaids.

Σύμφωνα με την ίδια, μέσα από κομμάτια που συνθέτει, ο Κωστής Μαραβέγιας χτίζει ένα ολόκληρο σύμπαν. «Επηρεάζεται από πάρα πολλά πράγματα και κάπως συνθέτει ένα σύμπαν που έχει μία βάση. Τη βάση αυτή πλέον την καταλαβαίνω. Πολλές φορές, όταν γράφει για μουσική, για ταινίες ας πούμε ή σειρές, που είναι τραγούδι… μπορεί να γράφει παραγγελιά. Οπότε κάπως εγώ λέω: “Καλά, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πολύ ρομαντικό… είναι για μένα;” και μου απαντάει “Όχι, διάβασα το σενάριο και…”», ανέφερε.

