Τόνια Σωτηροπούλου: Αποκάλυψε τι πήρε από το σετ του James Bond – “Το πήρα στα κρυφά”

Η Τόνια Σωτηροπούλου μίλησε πρόσφατα για μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της καριέρας της, τη συμμετοχή της σε ταινία του James Bond στο πλευρό του Daniel Craig.

Με χιούμορ παραδέχτηκε πως δεν έφυγε από το πλατό με άδεια χέρια. Κράτησε κρυφά ένα μικρό αντικείμενο από το σετ ως αναμνηστικό, θέλοντας να έχει κάτι απτό που να της θυμίζει εκείνη τη μοναδική περίοδο.



«Από την ταινία κράτησα την εμπειρία. Έχω κρατήσει και ένα αντικείμενο, που δεν μπορώ να το βρω, πια. Είναι το μπουκάλι που είχε πιει νερό ο Daniel Craig. Ναι, είμαι sad και pathetic. Το πήρα στα κρυφά»



«Φυσικά και υπάρχει. Απόλυτα. Νομίζω ότι κάπως αλλάζουν τα πράγματα, επειδή πάνω κάτω όλα έχουν ειπωθεί και στο σινεμά και στην τηλεόραση με πάρα πολλούς τρόπους και επειδή η ζωή όσο περνάει γίνεται όλο και πιο δύσκολη, έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλά πράγματα χρόνο με τον χρόνο, νομίζω ότι οι ιστορίες ανθρώπων που ανήκουν σε όλες τις ηλικίες, αφορούν και όλες τις ηλικίες. Μου αρέσει πολύ που πλέον βλέπω πρωταγωνίστριες σε ταινίες, που είναι στα 45 και 50 τους. Είναι νεότατες και είναι η τέλεια ηλικία για τις γυναίκες. Είναι τότε που έχεις βρει τον εαυτό σου, που έχεις κάνει αυτό που είναι να κάνεις στη ζωή σου, ξέρεις τα όριά σου και τον εαυτό σου. Είσαι εσύ. Πιστεύω ότι όσο περισσότερες γυναίκες μιλάνε για αυτό, θα παρατηρήσεις ότι συμβαίνει και σε εμάς. Τώρα είναι hot η τάδε, πριν 12 χρόνια εγώ και η τάδε. Είναι κάτι το οποίο περνάει. Το θέμα όμως είναι ειλικρινά να αγαπάμε τον εαυτό μας σε κάθε φάση. Εγώ δε θα γυρνούσα ποτέ στα 20+ μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που μεγαλώνω, που φτάνω τα 40. Σκέφτομαι πως αν σκεφτόσουν όπως τώρα, θα είχες γλιτώσει τον εαυτό σου από τόσο πόνο», είπε για τον ηλιακό ρατσισμό σε διαδικτυακή εκπομπή.