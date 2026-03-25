Το ξέσπασμα του Γρηγόρη Αρναούτογλου για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου: Βλέπει όλος ο πλανήτης και ένας δεν έβαψε πάλι τις γραμμές

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για μια λεπτομέρεια που αντίκρισε ενώ παρακολουθούσε τη στρατιωτική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας για την 25η Μαρτίου.

Ο παρουσιαστής παρακολουθούσε από την τηλεόραση και προχώρησε σε μία ανάρτηση στο Instagram σχολιάζοντας τις διαχωριστικές γραμμές στο δρόμο που τελούνταν η παρέλαση οι οποίες δεν ήταν διακριτές.

«Και φέτος τα ίδια… βλέπει όλος ο πλανήτης και ένας δεν έβαψε πάλι τις γραμμές…. τι να πω; Δεν έχω λόγια πια…», έγραψε στο Instagram Story δημοσιεύοντας μία φωτογραφία από την παρέλαση.

Γρηγόρης Αρναούτογλου

