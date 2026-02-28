Το ξεχωριστό ταξίδι της Σμαράγδας Καρύδη με το Γιώργο Καπουτζίδη- Ποιον εξωτικό προορισμό επέλεξαν

Η Σμαράγδα Καρύδη και ο Γιώργος Καπουτζίδης βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες στη Σρι Λάνκα, σε ένα ιδιαίτερο ταξίδι που ήδη έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον των διαδικτυακών τους φίλων.

Οι δύο ηθοποιοί μοιράζονται στιγμές από την παραμονή τους στο εξωτικό νησί μέσα από τα social media, δίνοντας μια γεύση από την εμπειρία τους.

Πρόσφατα κιόλας, ο Γιώργος Καπουτζίδης δημοσίευσε μια νέα φωτογραφία από την εξόρμησή τους. Στο στιγμιότυπο, ποζάρει μαζί με τη Σμαράγδα Καρύδη σε έναν πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο, με φόντο καταστήματα, περαστικούς και ένα έντονα καλοκαιρινό σκηνικό και οι δύο εμφανίζονται χαμογελαστοί, με γυαλιά ηλίου και casual σύνολα, στοιχεία που αποτυπώνουν ακριβώς τη χαλαρή διάθεση των διακοπών τους και το vibe που επικρατεί στο ταξίδι.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση έρχεται να προστεθεί στο υλικό που έχουν ήδη μοιραστεί από το ταξίδι τους. Η Σμαράγδα Καρύδη, ιδιαίτερα ενεργή στο Instagram τις τελευταίες ημέρες, έχει δημοσιεύσει εικόνες από τοπία με πλούσια βλάστηση, στιγμές της καθημερινότητας στους δρόμους της χώρας, αλλά και πιο ήρεμες ώρες χαλάρωσης. Μέσα από τις αναρτήσεις της δεν έχει κρύψει τον ενθουσιασμό της για τον προορισμό και τους ανθρώπους που γνώρισε εκεί.

Σε μία από τις αναρτήσεις της, περιγράφει τη Σρι Λάνκα ως «λαμπερό νησί», σημειώνοντας πως το όνομά της αποδίδεται ακριβώς έτσι. Αναφέρεται στην οργιώδη φύση, στην ομορφιά του τοπίου, αλλά και στη ζεστασιά των κατοίκων, που όπως γράφει χαιρετούν με ένα αυθεντικό χαμόγελο ακόμη και αγνώστους στον δρόμο.

Το ταξίδι τους φαίνεται να ξεφεύγει από τη λογική των τυπικών τουριστικών φωτογραφιών. Οι εικόνες που επιλέγουν να μοιραστούν αποτυπώνουν μια πιο αυθεντική πλευρά της εμπειρίας τους όπως για παράδειγμα στιγμές από την καθημερινότητα, την επαφή με τους ανθρώπους και τις μικρές εικόνες που συνθέτουν την ατμόσφαιρα ενός τόπου. Η νέα φωτογραφία επιβεβαιώνει ότι συνεχίζουν να εξερευνούν διαφορετικά σημεία της Σρι Λάνκα, καταγράφοντας στιγμές που συνδυάζουν ταξίδι, ξεκούραση και εξερεύνηση.

