MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Το ξεχωριστό ταξίδι της Σμαράγδας Καρύδη με το Γιώργο Καπουτζίδη- Ποιον εξωτικό προορισμό επέλεξαν

|
THESTIVAL TEAM

Η Σμαράγδα Καρύδη και ο Γιώργος Καπουτζίδης βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες στη Σρι Λάνκα, σε ένα ιδιαίτερο ταξίδι που ήδη έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον των διαδικτυακών τους φίλων.

Οι δύο ηθοποιοί μοιράζονται στιγμές από την παραμονή τους στο εξωτικό νησί μέσα από τα social media, δίνοντας μια γεύση από την εμπειρία τους.

Πρόσφατα κιόλας, ο Γιώργος Καπουτζίδης δημοσίευσε μια νέα φωτογραφία από την εξόρμησή τους. Στο στιγμιότυπο, ποζάρει μαζί με τη Σμαράγδα Καρύδη σε έναν πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο, με φόντο καταστήματα, περαστικούς και ένα έντονα καλοκαιρινό σκηνικό και οι δύο εμφανίζονται χαμογελαστοί, με γυαλιά ηλίου και casual σύνολα, στοιχεία που αποτυπώνουν ακριβώς τη χαλαρή διάθεση των διακοπών τους και το vibe που επικρατεί στο ταξίδι.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση έρχεται να προστεθεί στο υλικό που έχουν ήδη μοιραστεί από το ταξίδι τους. Η Σμαράγδα Καρύδη, ιδιαίτερα ενεργή στο Instagram τις τελευταίες ημέρες, έχει δημοσιεύσει εικόνες από τοπία με πλούσια βλάστηση, στιγμές της καθημερινότητας στους δρόμους της χώρας, αλλά και πιο ήρεμες ώρες χαλάρωσης. Μέσα από τις αναρτήσεις της δεν έχει κρύψει τον ενθουσιασμό της για τον προορισμό και τους ανθρώπους που γνώρισε εκεί.

Σε μία από τις αναρτήσεις της, περιγράφει τη Σρι Λάνκα ως «λαμπερό νησί», σημειώνοντας πως το όνομά της αποδίδεται ακριβώς έτσι. Αναφέρεται στην οργιώδη φύση, στην ομορφιά του τοπίου, αλλά και στη ζεστασιά των κατοίκων, που όπως γράφει χαιρετούν με ένα αυθεντικό χαμόγελο ακόμη και αγνώστους στον δρόμο.

Το ταξίδι τους φαίνεται να ξεφεύγει από τη λογική των τυπικών τουριστικών φωτογραφιών. Οι εικόνες που επιλέγουν να μοιραστούν αποτυπώνουν μια πιο αυθεντική πλευρά της εμπειρίας τους όπως για παράδειγμα στιγμές από την καθημερινότητα, την επαφή με τους ανθρώπους και τις μικρές εικόνες που συνθέτουν την ατμόσφαιρα ενός τόπου. Η νέα φωτογραφία επιβεβαιώνει ότι συνεχίζουν να εξερευνούν διαφορετικά σημεία της Σρι Λάνκα, καταγράφοντας στιγμές που συνδυάζουν ταξίδι, ξεκούραση και εξερεύνηση.

Πηγή: bovary.gr

Γιώργος Καπουτζίδης Σμαράγδα Καρύδη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας πήγε στην Κατερίνα Λιόλιου και τραγούδησε Σώτη Βολάνη – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Στον Εισαγγελέα ο 17χρονος βασικός ύποπτος για την δολοφονία 17χρονου στο Λουτράκι

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Κωνσταντίνος Βασάλος για Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Είναι τραγικό ότι ρώτησαν για μένα, έχει προχωρήσει τη ζωή της

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

ΓΣ Ηρακλής: “Πονέσαμε, κλάψαμε, αλλά αντέξαμε” – Ραντεβού στο Ιβανώφειο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ σήμερα υπό τον Μητσοτάκη μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Έλενα Ράπτη: Σχεδιάζουμε στοχευμένη καμπάνια για νέες και νέους