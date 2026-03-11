MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Το ξαφνικό γλέντι που στήθηκε στο μετρό Σύνταγμα με την Ανδρομάχη να τραγουδάει τον “Λευτέρη” – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Το βίντεο με την Ανδρομάχη να τραγουδάει τον «Λευτέρη» της Αλίκης Βουγιουκλάκη και το αναπάντεχο γλέντι που στήθηκε στον σταθμό μετρό Σύνταγμα έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου τα τελευταία 24ωρα και είναι το πιο viral βίντεο που παίζει και ξαναπαίζει αυτή τη στιγμή στο TikTok.

Η 31χρονη τραγουδίστρια Ανδρομάχη εμφανίστηκε πριν μερικές ημέρες στο Σύνταγμα, μαζί με ένα σύνολο μουσικών και χορευτών και ερμήνευσε τον θρυλικό «Λευτέρη», κάνοντας για μερικά λεπτά τον κόσμο να σταματήσει ό,τι κάνει και να χαρεί τη στιγμή.

Όσο βρέθηκαν τυχαία ή περνούσαν από το μετρό Σύνταγμα, δεν περίμεναν σε καμία περίπτωση το τι θα τους επιφύλασσε εκείνο το πρωί.

Το βίντεο έγινε μέσα σε λίγες ώρες viral, με τον κόσμο να αποθεώνει την ερμηνεία της τραγουδίστριας ενώ υπάρχουν ειδικές αναφορές στα σχόλια για τον content creator, Γιάννη Κατινάκη, που εμφανίζεται επίσης στο βίντεο να χορεύει.

@andromache_dim Αχ Λευτέρηηη☺️ #foryou #mpesfypgamw #foryoupage❤️❤️ #foruyou #for ♬ πρωτότυπος ήχος – Panik Records

Ανδρομάχη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ο Α. Γεωργιάδης στα εγκαίνια της Ογκολογικής στο Παπαγεωργίου – “Μεγάλη ευλογία να δημιουργώ μονάδες σαν αυτή”

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Μάγδα Φύσσα: “Παίρνω τον Παύλο μου και φεύγω, νικήσαμε” είπε μετά την ανακοίνωση των ποινών για τη Χρυσή Αυγή

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Τραμπ: Πολύ σύντομα θα βασιλεύει η ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ

MARKET 13 ώρες πριν

Salad Goals: Δροσερές, τραγανές και πεντανόστιμες επιλογές

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα σήμερα ο οδηγός του ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε πεζό σε πεζοδρόμιο

ΠΑΙΔΕΙΑ 18 ώρες πριν

Λογοθεραπεία και τεχνολογία συναντήθηκαν σε ημερίδα που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας