Το ξαφνικό γλέντι που στήθηκε στο μετρό Σύνταγμα με την Ανδρομάχη να τραγουδάει τον “Λευτέρη” – Δείτε βίντεο

Το βίντεο με την Ανδρομάχη να τραγουδάει τον «Λευτέρη» της Αλίκης Βουγιουκλάκη και το αναπάντεχο γλέντι που στήθηκε στον σταθμό μετρό Σύνταγμα έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου τα τελευταία 24ωρα και είναι το πιο viral βίντεο που παίζει και ξαναπαίζει αυτή τη στιγμή στο TikTok.

Η 31χρονη τραγουδίστρια Ανδρομάχη εμφανίστηκε πριν μερικές ημέρες στο Σύνταγμα, μαζί με ένα σύνολο μουσικών και χορευτών και ερμήνευσε τον θρυλικό «Λευτέρη», κάνοντας για μερικά λεπτά τον κόσμο να σταματήσει ό,τι κάνει και να χαρεί τη στιγμή.

Όσο βρέθηκαν τυχαία ή περνούσαν από το μετρό Σύνταγμα, δεν περίμεναν σε καμία περίπτωση το τι θα τους επιφύλασσε εκείνο το πρωί.

Το βίντεο έγινε μέσα σε λίγες ώρες viral, με τον κόσμο να αποθεώνει την ερμηνεία της τραγουδίστριας ενώ υπάρχουν ειδικές αναφορές στα σχόλια για τον content creator, Γιάννη Κατινάκη, που εμφανίζεται επίσης στο βίντεο να χορεύει.