Το Stranger Things επιστρέφει: Το Netflix ανακοίνωσε τη νέα animated σειρά “Tales from ’85”

Ένα μήνα μετά το μεγάλο φινάλε του Stranger Things, έπειτα από σχεδόν 10 χρόνια πορείας, η πιο επιτυχημένη σειρά του Netflix επιστρέφει!

Το Netflix ετοιμάζεται να επεκτείνει το σύμπαν του Stranger Things με μια ολοκαίνουργια animated σειρά, με τίτλο «Stranger Things: Tales from ’85», η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα μέσα στο 2026.

Η νέα παραγωγή θα μας μεταφέρει ξανά στο Χόκινς, ακολουθώντας τους αγαπημένους χαρακτήρες της επιτυχημένης live-action σειράς, η οποία ολοκληρώθηκε μετά από πέντε σεζόν και 9 χρόνια γυρισμάτων.

Η ιστορία τοποθετείται χρονικά ανάμεσα στη 2η και την 3η σεζόν, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο γεμάτο μυστήριο και υπερφυσικές απειλές.

Στην animated εκδοχή, τους χαρακτήρες δεν θα υποδυθούν οι αρχικοί ηθοποιοί, αλλά ένα νέο καστ που θα δανείσει τις φωνές του.

Τον ρόλο της Eleven αναλαμβάνει η Μπρούκλιν Ντέιβι Νόρστεντ, ο Λούκα Ντίαζ θα είναι ο Mike, η Τζόλι Χόανγκ Ράπαπορτ η Max, ο Μπράξτον Κουίνι ο Dustin, ο Ελάιζα Γουίλιαμς ο Lucas, ο Μπεν Πλεσάλα ο Will, ενώ τον Hoppe θα ενσαρκώσει φωνητικά ο Μπρετ Γκίπσον.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, η ιστορία εκτυλίσσεται τον παγωμένο χειμώνα του 1985, με τους ήρωες να έρχονται αντιμέτωποι με καινούργια τέρατα και ένα σκοτεινό παραφυσικό μυστήριο που απειλεί να βυθίσει ξανά την πόλη στον τρόμο.

Το Netflix έχει ήδη δώσει στη δημοσιότητα την πρώτη αφίσα, ενώ ακολούθησε και το επίσημο τρέιλερ της σειράς.

Οι δημιουργοί Ρος και Ματ Ντάφερ έχουν δηλώσει πως η animated μορφή τους επιτρέπει να ξεφύγουν από τα όρια της πραγματικότητας και να εξερευνήσουν το σύμπαν του Stranger Things με ακόμη πιο φαντασμαγορικό τρόπο.