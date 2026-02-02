MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Το Stranger Things επιστρέφει: Το Netflix ανακοίνωσε τη νέα animated σειρά “Tales from ’85”

|
THESTIVAL TEAM

Ένα μήνα μετά το μεγάλο φινάλε του Stranger Things, έπειτα από σχεδόν 10 χρόνια πορείας, η πιο επιτυχημένη σειρά του Netflix επιστρέφει!

Το Netflix ετοιμάζεται να επεκτείνει το σύμπαν του Stranger Things με μια ολοκαίνουργια animated σειρά, με τίτλο «Stranger Things: Tales from ’85», η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα μέσα στο 2026.

Η νέα παραγωγή θα μας μεταφέρει ξανά στο Χόκινς, ακολουθώντας τους αγαπημένους χαρακτήρες της επιτυχημένης live-action σειράς, η οποία ολοκληρώθηκε μετά από πέντε σεζόν και 9 χρόνια γυρισμάτων.

Η ιστορία τοποθετείται χρονικά ανάμεσα στη 2η και την 3η σεζόν, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο γεμάτο μυστήριο και υπερφυσικές απειλές.

Στην animated εκδοχή, τους χαρακτήρες δεν θα υποδυθούν οι αρχικοί ηθοποιοί, αλλά ένα νέο καστ που θα δανείσει τις φωνές του.

Τον ρόλο της Eleven αναλαμβάνει η Μπρούκλιν Ντέιβι Νόρστεντ, ο Λούκα Ντίαζ θα είναι ο Mike, η Τζόλι Χόανγκ Ράπαπορτ η Max, ο Μπράξτον Κουίνι ο Dustin, ο Ελάιζα Γουίλιαμς ο Lucas, ο Μπεν Πλεσάλα ο Will, ενώ τον Hoppe θα ενσαρκώσει φωνητικά ο Μπρετ Γκίπσον.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, η ιστορία εκτυλίσσεται τον παγωμένο χειμώνα του 1985, με τους ήρωες να έρχονται αντιμέτωποι με καινούργια τέρατα και ένα σκοτεινό παραφυσικό μυστήριο που απειλεί να βυθίσει ξανά την πόλη στον τρόμο.

Το Netflix έχει ήδη δώσει στη δημοσιότητα την πρώτη αφίσα, ενώ ακολούθησε και το επίσημο τρέιλερ της σειράς.

Οι δημιουργοί Ρος και Ματ Ντάφερ έχουν δηλώσει πως η animated μορφή τους επιτρέπει να ξεφύγουν από τα όρια της πραγματικότητας και να εξερευνήσουν το σύμπαν του Stranger Things με ακόμη πιο φαντασμαγορικό τρόπο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες καθαρισμού στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-όρια Νομού Καβάλας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Θεοδωρικάκος: Η ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανικής βάσης από την νέα επένδυση στα Ναυπηγεία Ελευσίνας – Παρούσα και η Γκιλφόιλ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Βόλος: Θρασύτατος ληστής σπάει τζαμαρία και εισβάλει σε καφετέρια

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Δολοφονία στη Νέα Πέραμο Αττικής: “Ένας λεβέντης που έφαγε 9 σφαίρες, χάθηκε άδικα και τόσο βάναυσα”, λέει ο θείος του 27χρονου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Φάμελλος: Δεν επιτρέπεται και το Σύνταγμα να γίνει θύμα του επικοινωνιακού σχεδίου του κ. Μητσοτάκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Αττική: Χειροπέδες σε 20χρονο που λήστευε με μαχαίρι ανήλικους