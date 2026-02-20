Το πρώτο μήνυμα του Γιώργου Μαζωνάκη μετά το χειρουργείο: Μου λείψατε και σας έλειψα

Το πρώτο του μήνυμα προς το κοινό έστειλε ο Γιώργος Μαζωνάκης, έπειτα από το πρόσφατο χειρουργείο αφαίρεσης χολής στο οποίο υποβλήθηκε. Λίγες ημέρες μετά την επιστροφή του στο σπίτι, ο τραγουδιστής εμφανίστηκε ξανά μέσα από βίντεο στο Instagram, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την αγάπη και τις ευχές ανάρρωσης που δέχτηκε.

Παράλληλα, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, ανακοινώνοντας πως το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου θα επιστρέψει στη σκηνή, προϊδεάζοντας το κοινό για μια έκπληξη που θα περιμένει όσους βρεθούν στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται.

Στο μήνυμά του ανέφερε: «Κύριες και κύριοι καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας και για τα περαστικά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Την Πέμπτη δεν μπόρεσα να εμφανιστώ. Ήμουν σε ανάρρωση. Σας στέλνω αυτό το βίντεο για να σας πω ότι αύριο, Σάββατο, εμφανίζομαι κανονικά. Μου λείψατε και σας έλειψα φαντάζομαι. Το Σάββατο επίσης ετοιμάζω μία έκπληξη στον χώρο. Μαζευτείτε λοιπόν, να κάνουμε ένα ωραίο πάρτι, να κλείσουν τα φώτα και να δούμε τι θα γίνει. Ραντεβού το Σάββατο».