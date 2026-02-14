Το J2US επέστρεψε στο OPEN: Συγκινημένος ο Νίκος Κοκλώνης, όσα είπε στην έναρξη – Δείτε βίντεο

Με έναν ακόμα κύκλο έμελλε να έρθει το J2US στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, μέσα από τη συχνότητα του OPEN, το βράδυ του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου. Μάλιστα, ο Νίκος Κοκλώνης φαίνεται πως επιφύλασσε την πλέον ξεχωριστή έναρξη – σπάζοντας τον πάγο – για τους τηλεθεατές του σόου.

Αμέσως μετά την πρώτη του εκτέλεση, δε, ο παραγωγός και παρουσιαστής θέλησε να μοιραστεί δυο λόγια καρδιάς με το τηλεοπτικό κοινό για να παρουσιάσει αμέσως μετά μια αναδρομή από στιγμές όλων των προηγούμενων σεζόν του μουσικού σόου.

“Επιστρέψαμε, έσπασε ο πάγος! Σκάσαμε μύτη, δεν το πιστεύω, τσιμπήστε με. Είμαστε ζωντανά, που; Ζωντανά εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο OPEN. Θέλω να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ συγκινημένος και για την Ελλάδα και για την Κύπρο, που θα μας βλέπουν στο MEGA Channel”.

“Να ‘μαι πάλι εδώ. Εδώ που ξεκίνησαν, πριν από έξι χρόνια, όλα. Στον τηλεοπτικό αέρα που γεννήθηκε το J2US που αγαπάμε. Κάνουμε, λοιπόν, comeback και κάνουμε restart”.

“Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο μου λείψατε. Πέρασε ενάμισης χρόνος και ξέρω, αν δεν είναι μούφα, από τα χιλιάδες μηνύματα που μου στέλνετε ότι περιμένατε το J2US. Οπότε… θα παρτάρουμε τα Σάββατα μαζί” σημείωσε χαρακτηριστικά ο Νίκος Κοκλώνης σ’ αυτή την πρεμιέρα του μουσικού προγράμματος.

Αναφερόμενος στην επιστροφή της Μαρίας Μπακοδήμου στο J2US, ωστόσο, ο Νίκος Κοκλώνης γνωστοποίησε πως η παρουσιάστρια δεν θα βρεθεί στην κριτική επιτροπή απ’ αυτή την εβδομάδα.

“Θέλω να στείλω ένα φιλί στη Μαρία Μπακοδήμου, που αυτή τη στιγμή είναι στο σπίτι και μας βλέπει. Σήμερα θα την είχαμε μαζί, γιατί είχαμε αποφασίσει το J2US να είναι οικογενειακή υπόθεση, δεν πειράζει όμως. Μαράκι μου, φιλάκια. Είδα πως ανέβασες και ένα story στα social media, περαστικά σου”.

Και κάπως έτσι, λοιπόν, το J2US επανήλθε με τον 7ο του κύκλο στην τηλεοπτική μας πραγματικότητα…