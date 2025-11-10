MENOY

Τίνα Μεσσαροπούλου: Ο άντρας μου έσκισε τον διορισμό μου στην ΕΡΤ, μου είπε ότι η γυναίκα του δεν θα δουλέψει ποτέ εκεί

THESTIVAL TEAM

Στην εκπομπή “Ώρα για Ψυχαγωγία” και την Άννα Ζηρδέλη μίλησε η Τίνα Μεσσαροπούλου. Η συνεργάτιδα της Σταματίνας Τσιμτσιλή απαντά για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν, τα πρόσωπα και τις εκπομπές που απασχολούν αλλά και τη συνύπαρξη της ομάδας στο Happy Day.

«Στην εκπομπή, όταν έχουμε καβγάδες, δεν κάνει κανένας πίσω αλλά μετά είναι σαν να μην έγινε ποτέ. Καθένας έχει τον χαρακτήρα και τις απόψεις του αλλά υπάρχει σεβασμός», δηλώνει η Τίνα Μεσσαροπούλου.

«Τελευταία στις εκπομπές έχουμε την τάση να “μπουκώνουμε” τα πάνελ με πολλά άτομα. Δεν ξέρω γιατί. Υπάρχει ανασφάλεια; Θέλουμε να δείχνουμε “πλουσιάδα” προς τα έξω; Ότι έχουμε budget και δίνουμε χρήματα σε παρουσιαστές; Αυτό δεν βοηθάει τον τηλεθεατή. Αν δεν μπορείς να μιλήσεις σε μία εκπομπή που συμμετέχεις, αυτό δημιουργεί και νευρικότητα», σχολιάζει.

«Εκνευρίζομαι όταν χάνω την ψυχραιμία μου με τον Βερύκιο και τον Παπανώτα. Δεν είναι όλα πλάκα πάντα, ούτε η ψυχολογίας μας πάντα με το χιούμορ», παραδέχεται αμέσως μετά η δημοσιογράφος.

«Η θέση του στελέχους είναι η πιο δύσκολη στην τηλεόραση, οπότε δεν θα το έκανα. Έχω δουλέψει πολύ στη ζωή μου. Πλέον θέλω να είμαι χαλαρή, να κάνω πράγματα για τον εαυτό μου. […] Έκανα τα χαρτιά μου για μια προκήρυξη στην ΕΡΤ, είχα όλα τα προσόντα για να με πάρουν και έμαθα μετά από χρόνια ότι ο άντρας μου έσκισε τον διορισμό μου. Μου είπε: η γυναίκα μου δεν θα δουλέψει ποτέ στην ΕΡΤ», εξομολογείται η Τίνα Μεσσαροπούλου.

