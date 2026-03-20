Θύμα ξυλοδαρμού ο Ηλίας Βρεττός

Μια σοβαρή αποκάλυψη έκανε σήμερα, 20/3, ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από τον αέρα του ΑΝΤ1, φέρνοντας στο φως ένα περιστατικό που σημειώθηκε στην Κύπρο και αφορά γνωστό Έλληνα τραγουδιστή.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο Ηλίας Βρεττός βρέθηκε στο επίκεντρο έντασης σε νυχτερινό μαγαζί στη Λευκωσία, όπου πραγματοποιούσε εμφάνιση. Το περιστατικό ξεκίνησε όταν ένας θαμώνας εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη σειρά των τραγουδιών που ερμηνεύονταν εκείνη τη στιγμή.

Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο, καθώς ένας μουσικός αντέδρασε έντονα, με τον τραγουδιστή να σπεύδει να τον υποστηρίξει. Μέσα σε λίγα λεπτά επικράτησε χάος, με αποτέλεσμα ο Ηλίας Βρεττός να βρεθεί μπλεγμένος σε καβγά, χωρίς να το επιδιώκει.

Οι συνθήκες έγιναν ιδιαίτερα επικίνδυνες, οδηγώντας τους υπεύθυνους του χώρου να προχωρήσουν στην άμεση απομάκρυνσή του από το σημείο. Ο τραγουδιστής φυγαδεύτηκε προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα, ενώ το περιστατικό προκάλεσε έντονη αναστάτωση στους παρευρισκόμενους.

«Πάλι καλά που δεν είχαν και όπλα μαζί τους», σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας όταν ο Τάσος Τεργιάκης έδινε το ρεπορτάζ. Και τόνισε στη συνέχεια ο παρουσιαστής: «Ο Ηλίας Βρεττός μίλησε στην εκπομπή αλλά το υποβαθμίζει το θέμα για να μη μπλέξει ο άνθρωπος».

«Το Σάββατο είχαμε μια άτυχη στιγμή με έναν θαμώνα που είχε πιει λίγο παραπάνω. Ο συγκεκριμένος πελάτης ζητούσε τραγούδια, ενοχλούσε, ώσπου έφτασε στο σημείο – ενώ ο Ηλίας ήταν ευγενέστατος- να τον φωνάξει και έγινε αυτό που έγινε. Τον χτύπησε! Μετά έκλεισε το πρόγραμμα και έγινε ένας χαμός. Ο Ηλίας αποχώρησε από το μαγαζί», δήλωσε στο Πρωινό η τραγουδίστρια Χρύσα Μπανδέλη που συνεργάζεται με τον Ηλία Βρεττό.

Οι δηλώσεις του Βρεττού στο Πρωινό



Ο Ηλίας Βρεττός επιβεβαίωσε την είδηση ωστόσο δεν θέλησε να μπει σε λεπτομέρειες ούτε να δώσει συνέχεια στο θέμα.

«Υπήρξε ένα ατυχές περιστατικό όντως, αλλά, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Εμείς είμαστε τραγουδιστές και κάνουμε τη δουλειά μας αλλά δεν θέλω να απασχολώ με αυτά. Συμβαίνουν και δύσκολα και περίεργα περιστατικά που θα πρέπει να τα διαχειριστούμε. Πάμε παρακάτω…», δήλωσε μεταξύ άλλων.