MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Θύμα απάτης ο Λάκης Γαβαλάς: Με αυτό το μήνυμα ζητούσαν χρήματα από φίλους του – “Κάποιοι την πάτησαν”

|
THESTIVAL TEAM

Ο Λάκης Γαβαλάς, μιλώντας στην εκπομπή “Super Κατερίνα”, περιέγραψε πως έπεσε θύμα χάκερ, όταν μπήκαν σε λογαριασμούς του στα social media στέλνοντας μηνύματα σε φίλους και ζητώντας χρήματα.

«Ήμουν στην Τουρκία για ένα σπουδαίο ραντεβού και ξαφνικά μου στέλνει ο Μιχάλης Ιατρόπουλος και μου λέει: Λάκη μου, παίζω ένα παιχνίδι, αν μπορείς σε παρακαλώ δώσε μου τον κωδικό για να με διευκολύνεις να κερδίσω. Τον κάλεσα, δεν μου απαντά και επειδή ήμουν με κόσμο είπα να του στείλω αυτό που θέλει. Αυτό έκανε αυτομάτως να ανοίξουν όλα μου τα δεδομένα», ανέφερε αρχικά ο Λάκης Γαβαλάς.

Για το πώς έδρασε ο χάκερ στέλνοντας μηνύματα: «Αρχίσανε να δρουν ως Λάκης Γαβαλάς και στέλνανε μηνύματα: Δεν έχω την κάρτα μαζί και πρέπει να κάνω μια πληρωμή 680 ευρώ. Μπορείς να τα κάνεις μεταφορά σε έναν λογαριασμό και να σου βάλω 700 σε τρεις ώρες που θα γυρίσω.

Κάποιοι την πάτησαν και με ρώτησαν τι μου συμβαίνει και τους ζητώ λεφτά», είπε ο Λάκης Γαβαλάς στην πρωινή εκπομπή του Alpha.

Δείτε το βίντεο

Λάκης Γαβαλάς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Στις 4 Νοεμβρίου η έκτακτη συνεδρίαση των Επιτροπών της Βουλής για τα ΕΛΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Ισπανία: Ένοχος για τριπλή ανθρωποκτονία ένας άνδρας που σκότωσε δύο ηλικιωμένες και τον αδελφό τους επειδή του όφειλαν χρήματα

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Ισραήλ: Ανησυχία για την ενίσχυση της Χεζμπολάχ στο Λίβανο

ΔΙΕΘΝΗ 8 λεπτά πριν

Μολδαβία: Εγκρίθηκε ο διορισμός του Αλεξάντρου Μουντεάνου ως νέου πρωθυπουργού

LIFESTYLE 24 ώρες πριν

Μαρία Ιωαννίδου: Δεν έχω κάνει μπότοξ – Τρώω ό,τι θέλω και δεν παχαίνω

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Κρήτη: Εντοπίστηκε σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη στη θάλασσα