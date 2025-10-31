Θύμα απάτης ο Λάκης Γαβαλάς: Με αυτό το μήνυμα ζητούσαν χρήματα από φίλους του – “Κάποιοι την πάτησαν”

Ο Λάκης Γαβαλάς, μιλώντας στην εκπομπή “Super Κατερίνα”, περιέγραψε πως έπεσε θύμα χάκερ, όταν μπήκαν σε λογαριασμούς του στα social media στέλνοντας μηνύματα σε φίλους και ζητώντας χρήματα.

«Ήμουν στην Τουρκία για ένα σπουδαίο ραντεβού και ξαφνικά μου στέλνει ο Μιχάλης Ιατρόπουλος και μου λέει: Λάκη μου, παίζω ένα παιχνίδι, αν μπορείς σε παρακαλώ δώσε μου τον κωδικό για να με διευκολύνεις να κερδίσω. Τον κάλεσα, δεν μου απαντά και επειδή ήμουν με κόσμο είπα να του στείλω αυτό που θέλει. Αυτό έκανε αυτομάτως να ανοίξουν όλα μου τα δεδομένα», ανέφερε αρχικά ο Λάκης Γαβαλάς.

Για το πώς έδρασε ο χάκερ στέλνοντας μηνύματα: «Αρχίσανε να δρουν ως Λάκης Γαβαλάς και στέλνανε μηνύματα: Δεν έχω την κάρτα μαζί και πρέπει να κάνω μια πληρωμή 680 ευρώ. Μπορείς να τα κάνεις μεταφορά σε έναν λογαριασμό και να σου βάλω 700 σε τρεις ώρες που θα γυρίσω.

Κάποιοι την πάτησαν και με ρώτησαν τι μου συμβαίνει και τους ζητώ λεφτά», είπε ο Λάκης Γαβαλάς στην πρωινή εκπομπή του Alpha.

Δείτε το βίντεο