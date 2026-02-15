MENOY

LIFESTYLE

Θωμαή Απέργη: Το πρωί ψυχολόγος, το βράδυ τραγουδίστρια

|
THESTIVAL TEAM

Η Θωμαή Απέργη και ο Ηλίας Γκότσης μίλησαν στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και τον Σαράντη Μαριεττή, αμέσως μετά το τέλος του J2US.

«Εγώ το ευχαριστήθηκα, δεν το περίμενα. Είχα άγχος! Η Θωμαή είναι πολύ καλή δασκάλα!», είπε αρχικά ο Ηλίας Γκότσης.

Η Θωμαή Απέργη είπε με τη σειρά της: «Το πρωί ψυχολόγος, το βράδυ τραγουδίστρια! Μου αρέσει πάρα πολύ και το ένα και το άλλο. Μου είχε λείψει πάρα πολύ η τηλεόραση και χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ».

Θωμαή Απέργη

