Θοδωρής Ρωμανίδης: Με την έκρηξη του metoo κάποιοι θέλανε να φαγωθούν, φαγώθηκαν και τελείωσε

Ο Θοδωρής Ρωμανίδης έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εφημερίδα On Time Σαββατοκύριακο και τη δημοσιογράφο Σίσσυ Μενεγάτου με αφορμή τη νέα θεατρική του σύμπραξη με τον Μάρκο Σεφερλή.

Ανάμεσα σε πολλά, μάλιστα, ο έμπειρος ηθοποιός αναφέρθηκε σε όσα τον απογοητεύουν τα τελευταία χρόνια στο χώρο του αρχαίου δράματος και στις παραστάσεις που παρουσιάζονται στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου αλλά στα απόνερα του metoo στον καλλιτεχνικό χώρο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Θοδωρής Ρωμανίδης δήλωσε αρχικά πως “όταν πηγαίναμε με το σχολείο εκδρομή στην Επίδαυρο, το πείραμα του δασκάλου ήταν να ανέβουμε στην τελευταία κερκίδα και εκείνος να είναι κάτω στην ορχήστρα, να ανάβει ένα σπίρτο και να το ακούς λες και ήταν δίπλα σου. Και εμείς βάλαμε μικρόφωνα, τώρα, γιατί υπάρχουν κάποιοι που, λόγω γνωριμιών, πάνε να παίξουν εκεί χωρίς να έχουν τα προσόντα. Όλο τους φταίνε οι άλλοι. Όχι. Πρέπει να ξέρεις ως που μπορείς να φτάσεις. Αυτό το “δεν με αφήνει ο τάδε, με ‘φάγαν τα κυκλώματα” και άλλα τέτοια… συγνώμη αλλά είναι εύκολες δικαιολογίες”.

“Ο Γιώργος Χριστοδούλου είπε στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη: “Το θέατρο δεν είναι ένα μεγάλο κρεβάτι, όπως σας είπε ο Παύλος Χαϊκάλης, αλλά ένα απέραντο κρεβάτι”, κι έπεσαν να τον φάνε. Μα, μόνοι μας τα λέμε αυτά μεταξύ μας στον χώρο μας. Ακούγονται και κουβέντες του τύπου: “A, αυτή πρωταγωνίστρια; E, καλά, ποιος ξέρει, με τον σκηνοθέτη ή με τον παραγωγό κοιμήθηκε;”. Όταν τα λέμε αυτά μεταξύ μας, δεν μας πειράζει. Όταν τα πει όμως ένας ηθοποιός δημόσια, μας ενοχλεί. Όπως με το metoo. Καθάρισε πια ο χώρος; Φύγανε αυτοί οι πάρα πολύ κακοί άνθρωποι – ένας βασικά έφυγε – και τώρα είναι πεντακάθαρος ο χώρος;

Πιστεύεις ότι αυτή η έκρηξη του metoo στο θέατρο δεν έκανε κάτι; Έμεινε εκεί;

Παντελώς έμεινε εκεί. Κάποιοι θέλανε να φαγωθούν, φαγώθηκαν και τελείωσε. Δεν λέω δίκαια ή άδικα. Προσοχή, παρακαλώ και το τονίζω, μην παρερμηνευτούν τα λόγια μου. Έπρεπε κάποιοι άνθρωποι να πληρώσουν κάποιες συμπεριφορές και οτιδήποτε τέτοιο. Όμως, γιατί εδώ δεν υπάρχει ακόμα το metoo; Κοίτα έξω τι γίνεται με το σκάνδαλο Επστάιν.