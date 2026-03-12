MENOY

Θοδωρής Ρωμανίδης: Δεν έχουν χολέρα όσοι συμμετέχουν σε ριάλιτι, γιατί να μην παίξουν μαζί σου;

Σχετικά με τον αν θα συνεργαζόταν με κάποιον που είχε γίνει γνωστός μέσα από ριάλιτι ρωτήθηκε ο Θοδωρής Ρωμανίδης.

Αφού ο ηθοποιός ξεκαθάρισε πως δεν θα ήταν αρνητικός σε αυτή την ιδέα, διευκρίνισε πως το συγκεκριμένο άτομο θα έπρεπε να είχε λάβει πρώτα την απαραίτητη εκπαίδευση πάνω στην υποκριτική, ώστε να κατανοήσει τη φύση του αντικειμένου.

«Μα δεν έχουν χολέρα οι άνθρωποι που παίζουν σε ριάλιτι. Γιατί να μην τους δεχτείς να παίξουν; Αλλά να παιδευτούν πρώτα. Να ιδρώσουν, να καταλάβουν τι σημαίνει αυτό και μετά ας έρθουν να παίξουν. Όλοι είναι καλοδεχούμενοι», σχολίασε ο Θοδωρής Ρωμανίδης μετά από σχετική ερώτηση που δέχτηκε στο πλαίσιο συνέντευξής του στην εφημερίδα “On Time”.

Παρόλα αυτά, ο ηθοποιός επισήμανε πως προϋπόθεση για μία τέτοια συνεργασία θα ήταν να έχει εκπαιδευτεί το συγκεκριμένο άτομο. «Αλλά όχι τη μια μέρα φεύγω από το Survivor και σε δέκα μέρες πάω και παίζω σε μια παράσταση. Δεν γίνεται. Πρέπει να μάθεις τα βασικά. Το θέατρο δεν είναι “άντε, μπήκαμε και είπαμε τα λόγια μας”. Θέλει πολλή δουλειά», πρόσθεσε.

