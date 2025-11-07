MENOY

Θοδωρής Κατσαφάδος για Real View: Έπρεπε να βάλω τα όρια μου, ήταν λάθος μου

THESTIVAL TEAM

Ο Θοδωρής Κατσαφάδος μίλησε το πρωί της Παρασκευής στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα στον ΑΝΤ1. Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στη ζωντανή σύνδεση που είχε πραγματοποιήσει λίγες ημέρες νωρίτερα στην εκπομπή Real View του OPEN.

Πιο συγκεκριμένα, ο Θοδωρής Κατσαφάδος τόνισε πως “είχα μια κλήση από μια δημοσιογράφο που μου είπε αν θα ήθελα να βγω σε μια εκπομπή που κάνουν τέσσερα κορίτσια. Δεν την είχα δει ποτέ την εκπομπή, “για να μιλήσετε για την κόρη σας” μου είπε. “Βεβαίως, για το παιδί μου” είπα και μετά βλέπω τον Απόστολο Γκλέτσο, που μπήκε, να πετάει τα μικρόφωνα και να φεύγει”.

“Τα είχα χαμένα, δεν ήξερα τι να κάνω. Μίλησα όσο μπορούσα για το Maestro, δεν πρόλαβα να πω τίποτα για το σίριαλ του ΑΝΤ1 που ‘χω αρχίσει γυρίσματα με τον Γιάννη Μπέζο ούτε για την κόρη μου είπα τίποτα, που γι’ αυτό με πήραν. Και φάνηκε τελικά ότι εγώ έκανα παρέμβαση σ’ αυτά που είπαν τα δυο παιδιά”.

“Δεν έκανα καμία παρέμβαση, δεν πήρα κανένα τηλέφωνο. Είναι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου, τόσο του Στράτου και του Αποστόλη όσο και οποιοδήποτε συναδέλφου, να λέει ό,τι θέλει. Δεν ήθελα ούτε να τους προσβάλλω ούτε να τους κάνω μάθημα με το δάχτυλο. Ποτέ, μακριά από μένα, δεν έχω κανένα δικαίωμα”.

“Έπρεπε να βάλω τα όρια μου, ήταν λάθος μου. Ζητώ συγνώμη, ξανά και δημοσίως. Μίλησα και με τον Αποστόλη και με Στράτο, που κατάλαβαν ότι δεν είχα καμία κακή πρόθεση” πρόσθεσε, ακόμα, ο Θοδωρής Κατσαφάδος στην κάμερα του Πρωινού του ΑΝΤ1.

