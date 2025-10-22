MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Θοδωρής Αθερίδης για Σαββόπουλο: “Χθες γύρισα στο σπίτι και με πιάσανε τα κλάματα, πήρα ηρεμιστικό για να κοιμηθώ”

|
THESTIVAL TEAM

Ο Θοδωρής Αθερίδης μίλησε για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου στο Buongiorno. Ο κορυφαίος τραγουδοποιός έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου, σε ηλικία 81 ετών, ύστερα από ανακοπή που υπέστη στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν.

«Ήταν ένας άνθρωπος ερήμην του που άνοιξε όλη μου τη ζωή. Ήταν ένας οδηγός για μένα, γιατί θυμάμαι τον εαυτό μου στη εφηβεία μου ότι ήμουν ένα πονηρό παιδί, ευέλικτο, προσαρμοστικό, πλακωνόμουν στο ξύλο και ξαφνικά σιγά σιγά από τον Σαββόπουλο κατάλαβα ότι ποίηση δεν είναι ένα αστικό τοπίο με όμορφες θάλασσες, αστέρια, αλλά κατοικεί παντού. Μου άλλαξε όλη μου τη ζωή. Ευτυχώς πρόλαβα να του το πω το 2000, τότε τον γνώρισα», διηγήθηκε ο Θοδωρής Αθερίδης.

Και πρόσθεσε: «Χθες γύρισα στο σπίτι και με πιάσανε τα κλάματα. Πήρα ηρεμιστικό για να κοιμηθώ και να πάω στη δουλειά μου. Ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν φάρος στη ζωή μου. Πέρυσι μας κάλεσε και φάγαμε με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τη Σμαράγδα, μας έκανε το τραπέζι σε ένα σπίτι που του είχε παραχωρήσει ένας φίλος του στην Αίγινα και τα είπαμε, χαρήκαμε… Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Περισσότερο για μένα και λιγότερο γι΄ αυτόν γιατί δεν ήθελε να πεθάνει ο Διονύσης. Είχα φτάσει 80-81 και έλεγε ότι δεν θέλω αυτό το πανηγύρι να το χάσω. Μα έχουνε μείνει λίγοι πια… Δεν ξέρω».

Διονύσης Σαββόπουλος Θοδωρής Αθερίδης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Σφοδρό τροχαίο στην ΕΟ Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου μετά από σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό – Ένας τραυματίας στο “Παπανικολάου”

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Οι ΗΠΑ έπληξαν σκάφος που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό Ωκεανό – Βίντεο

ΕΘΝΙΚΑ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αυτός είναι ο πιλότος που θα πετάξει στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου για πρώτη φορά με F16 Viper

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 56 λεπτά πριν

Η Μαρίνα Σπανού έρχεται στη Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

Η Βούλα Πατουλίδου αποχαιρέτησε τον Διονύση Σαββόπουλο: “Ζήτω η Ελλάς, ζήτω ο Βορράς ζήτω κι εσύ, όπου κι αν βρίσκεσαι”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Πύργος: Μετέφερε νεκρό πρόβατο στο πορτμπαγκάζ – Τον συνέλαβε η αστυνομία