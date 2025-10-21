MENOY

Θηρίο: Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος είναι μια προβληματική φυσιογνωμία

THESTIVAL TEAM

Ο γνωστός ράπερ και tattoo artist Θηρίο, κατά κόσμον Κώστας Δράκουλας, σε συνέντευξή του στο Πρωινό σχολίασε, μεταξύ άλλων, τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.

«Η Μαράια Ριντλσπρίγκερ ήρθε με την αδερφή της. Όταν την είδα, είπα ότι εμείς πουλάμε μούρη, αυτοί δεν πουλάνε. Είναι πιο απλή και από εμάς! Ήθελε να πληρώσει, ήταν πολύ τυπική. Δεν με χάλασε καθόλου αυτό που έγινε με την Ιουλία Καλλιμάνη. Όταν βρίζεις, θα σε βρίσουν», είπε αρχικά το Θηρίο.

Το Θηρίο είπε στη συνέχεια για Ξιαρχό και Σάττι: «Η Μάντισσα έγινε πριν 10 χρόνια, ο Τάσος Ξιαρχό γιατί το θυμήθηκε τώρα; Όταν κάποιος είναι απλήρωτος, να βγει και να το πει, αλλά μετά από δέκα χρόνια θα σκεφτόταν κάποιος ότι υπάρχει λόγος. Το ξεκατίνιασμα του τικ τοκ είναι οκ, κι εγώ το έχω κάνει, δεν το παίζω λιγότερο κατίνα από τους άλλους».


Κλείνοντας, το Θηρίο απάντησε για τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο: «Το πρόβλημα στην εκπομπή του Μπογδάνου είναι ο Μπογδάνος. Είναι μια προβληματική φυσιογνωμία, είναι ακραίος και λαϊκίζει πιο πολύ και από τη Λατινοπούλου».

Θηρίο

