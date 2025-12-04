MENOY

Θεσσαλονίκη: Ο Αντώνης Ρέμος ανέβασε στη σκηνή την 10χρονη κόρη του – Η αφιέρωση και το τρυφερό φιλί, δείτε βίντεο

Μια συγκινητική στιγμή βίωσε ο Αντώνης Ρέμος στη σκηνή μαζί με την κόρη του, Ελένη.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη ερμηνεύοντας στην πλατεία Αριστοτέλους στην εκδήλωση για τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, δίνοντας το σύνθημα για να ανάψουν τα χιλιάδες λαμπάκια στο εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο, ύψους 18 μέτρων, που στήθηκε στην κεντρική πλατεία της πόλης, ευχήθηκε σε όλους «χρόνια πολλά και καλές γιορτές».

Η κόρη του Αντώνη Ρέμου κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ανέβηκε στη σκηνή, με τον τραγουδιστή να ερμηνεύει μπροστά της κάνοντας μια τρυφερή αφιέρωση.

«Παίρνεις μόνο αγάπη και είναι σαν να βγαίνουν φτερά μέσα από την ψυχούλα σου, να ξέρεις», ανέφερε ο Αντώνης Ρέμος στην 10χρονη κόρη του, Ελένη.

Δείτε το βίντεο

Αντώνης Ρέμος Θεσσαλονίκη

