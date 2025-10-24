MENOY

Θεοφανία Παπαθωμά: Ένιωσα περισσότερο ανταγωνισμό από άντρες συμπρωταγωνιστές μου, παρά από γυναίκες

|
THESTIVAL TEAM

Στις συνεργασίες της στον χώρο της υποκριτικής αναφέρθηκε η Θεοφανία Παπαθωμά, τονίζοντας ότι ο ανταγωνισμός που έχει νιώσει προήλθε περισσότερο από άντρες συμπρωταγωνιστές της παρά από γυναίκες, με τις οποίες –όπως είπε– υπάρχει αλληλεγγύη και στήριξη.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε η ηθοποιός στην εκπομπή «Το Πρωινό», η οποία προβλήθηκε την Παρασκευή, μίλησε για τις άσχημες συμπεριφορές στον χώρο του θεάτρου, επισημαίνοντας πως δεν δείχνει ανοχή.

«Περισσότερο ένιωσα ανταγωνισμό από άντρες συμπρωταγωνιστές, παρά από γυναίκες. Οι γυναίκες έχουμε μια αλληλεγγύη μεταξύ μας», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως η ίδια δεν έχει βιώσει ποτέ άσχημες συμπεριφορές, καθώς «δεν έχω αντιμετωπίσει άσχημες συμπεριφορές, μάλλον στο κούτελό μου γράφει ότι δεν το ανέχομαι. Και κάποιες φορές παλιότερα που το έβλεπα, έφευγα κατευθείαν, δεν μπορούσα να το διαχειριστώ».

Σε ό,τι αφορά τη μητρότητα, η Θεοφανία Παπαθωμά παραδέχτηκε πως η ζωή αλλάζει ριζικά όταν μία γυναίκα γίνεται μητέρα: «Υπήρχαν διαστήματα πολύ μεγάλα που αναγκαστικά μπαίνεις σε δεύτερη μοίρα και προτεραιότητα είναι τα παιδιά. Αλλά δεν με πείραξε, απλώς να μην ξεχνάμε τον εαυτό μας».

Αναφερόμενη, τέλος, στο ενδεχόμενο ενός νέου γάμου, στάθηκε στην προσωπική πληρότητα που αισθάνεται αυτή την περίοδο: «Δεν ξέρω τι μπορεί να σου φέρει η ζωή, αλλά αισθάνομαι ολοκληρωμένη, δεν χρειάζομαι κάτι άλλο. Όταν είσαι στο φως της δημοσιότητας δεν μπορείς να αποφύγεις τα δημοσιεύματα, καλά και κακά, αληθινά ή ψέματα. Δεν ασχολούμαι με αυτά, είναι το τίμημα για αυτό που κάνεις, δεν είναι όλα ρόδινα».

Θεοφανία Παπαθωμά

