Θεοφανία Παπαθωμά: Έκανα κάποιες προκλητικές φωτογραφίσεις στο παρελθόν γιατί δεν μου αρέσει να το παίζω σεμνότυφη»

Στο ανικανοποίητο του χαρακτήρα της, τις προκλητικές φωτογραφίσεις που έκανε στο παρελθόν αλλά και τον λόγο που απείχε από την υποκριτική για δέκα ολόκληρα χρόνια μίλησε η Θεοφανία Παπαθωμά στη Φανή Πλατσατούρα και στην εκπομπή «Το ‘Χούμε».

«Είμαι ένας άνθρωπος ανικανοποίητος. Δε στέκομαι στα μπράβο και στις δάφνες…Πάντα σκέφτομαι τι άλλο θα κάνουμε. Τι να κάνουμε; Έτσι είμαι. Έχω κάνει πολλούς και διαφορετικούς ρόλους. Δε θεωρώ ότι έχω τυποποιηθεί, όμως πάντα η εικόνα μου χρησιμοποιείται με αυτόν τον τρόπο της ωραίας γυναίκας. Ακόμη μου προτείνουν ρόλους ωραίας γυναίκας.

Δεν προσπάθησα καθόλου να αποτινάξω από πάνω μου τον τίτλο του sex symbol που μου φόρεσαν στην αρχή της καριέρας μου αλλά ούτε και ασχολήθηκα με αυτόν τον τίτλο ποτέ. Δεν το εκμεταλλεύτηκα. Τότε μου έκαναν και προτάσεις για γυμνά, αλλά δεν πήρα ποτέ χρήματα από αυτό. Απλώς έκανα κάποιες φωτογραφήσεις που μου πρότειναν.

Δε μου αρέσει αυτό που κάνουμε όλοι τους σεμνότυφους και ότι αν είσαι ωραία γυναίκα πρέπει να το κρύψεις για να κάνεις ποιοτικούς ρόλους. Αυτό το θεωρώ μια τεράστια ανοησία. Αν έχεις ποιότητα σαν άνθρωπος, όποια ποιότητα και αν έχεις, έχεις ποιότητα σαν άνθρωπος και φαίνεται. Δε χρειάζεται να κάνεις ότι είσαι κάτι άλλο» ανέφερε αρχικά η Θεοφανία Παπαθωμά.

«Πιστεύω ότι μια γυναίκα μπορεί να νιώθει ερωτική σε οποιαδήποτε ηλικία. Συνήθως όμως νιώθουμε ερωτικοί όταν βρούμε και το αντικείμενο του πόθου…Δε μπορείς όμως να είσαι συνέχεια στη τρίχα και διαθέσιμη..» είπε σε άλλο σημείο η ηθοποιός.

Τέλος, η Θεοφανία Παπαθωμά δήλωσε, «Έχω μεγάλη ευαισθησία στο θέμα των παιδιών γι’ αυτό και αφιέρωσα πολλά χρόνια κοντά στα παιδιά. Είμαι πολύ ευαίσθητη στο θέμα του αποχωρισμού. Ίσως έχω εισπράξει κάτι στο παρελθόν, αλλά δεν αντέχω αυτό το σχήμα, η μαμά να είναι χωρισμένη από το παιδί. Η καρδιά μου δεν το αντέχει. Γι’ αυτό και εγώ άφησα την καριέρα μου για δέκα χρόνια. Κόστος είχε μόνο στον εγωισμό μου…».