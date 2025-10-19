Θεοφανία Παπαθωμά: Από τη στιγμή που έγινα μητέρα, έμαθα να εξαφανίζω το εγώ μου

Για τη μητρότητα, τα παιδιά της και τις αξίες που την καθοδηγούν τα τελευταία χρόνια μίλησε η Θεοφανία Παπαθωμά.

Μεταξύ άλλων, η ηθοποιός αναφέρθηκε στις αλλαγές που έφεραν στη ζωή της οι δύο της κόρες, τονίζοντας πως έμαθε πλέον να ελέγχει τον εγωισμό της.

Η ηθοποιός εμφανίστηκε το πρωί της Κυριακής 19 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» και δήλωσε αρχικά, πως η «μεγαλύτερη ευλογία της είναι τα παιδιά της».

Άλλωστε, όπως εξηγεί, από μικρή η επιθυμία της ήταν να γίνει μητέρα. «Η μεγαλύτερη ευλογία είναι τα παιδιά μου. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς αυτά. Από μικρή ηλικία ήτανε επιθυμία μου. Μαθαίνεις να εξαφανίζεται το εγώ σου, σιγά σιγά σε εγκαταλείπει όταν γίνεσαι μαμά. Τα παιδιά μας αγαπάνε περισσότερο απ’ ό,τι εμείς», ανέφερε.

Μιλώντας για τα παιδικά της χρόνια, δεν έκρυψε ότι υπήρξε ένα ανήσυχο παιδί, με έντονη προσωπικότητα και διάθεση για ανεξαρτησία: «Δεν μπορούσα να δεχτώ το “όχι” και τους περιορισμούς που μου έβαζαν οι γονείς μου, κυρίως ο πατέρας μου που ήταν πολύ αυστηρός. Είχαμε αυτή την κόντρα και έκανα τις επαναστάσεις μου σε αυτή την ηλικία. Και η υποκριτική ήταν μία επανάσταση γιατί σπούδαζα νομική και πλήρωνε 4 χρόνια ο μπαμπάς μου για να γίνω δικηγόρος, και έφυγα στην Αθήνα και σπούδασα υποκριτική. Τώρα είναι ευχαριστημένοι νομίζω».

Η ηθοποιός τόνισε ακόμη τη σημασία της αγάπης και της αποδοχής στη σχέση ανάμεσα σε γονείς και παιδιά. «Οι γονείς δεν πρέπει να έχουμε εγωισμό απέναντι στα παιδιά μας. Πρέπει να τα ακούμε με αγάπη και κατανόηση, δεν πρέπει να τα κοντράρεις γιατί έχουν τις δυσκολίες τους. Τα φέρνουμε σε έναν κόσμο δύσκολο. Πρέπει να τα βοηθάμε να προσαρμόζονται. Πρέπει να είμαστε ήρεμοι και να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας όμορφα. Αυτό δεν το κατακτάς από τη μία στιγμή στην άλλη», σημείωσε.

Κλείνοντας, συμπλήρωσε πως έχει επιλέξει να ζει με αγάπη, μακριά από τον αρνητισμό. «Δεν μετανιώνω για τίποτα απ’ όσα έχω πει. Δεν πουλάει ο αρνητισμός. Θέλω να ζω θετικά και με αγάπη», είπε κλείνοντας.

