Θέμης Αδαμαντίδης για Γιώργο Μαζωνάκη: Άλλαξε τον τρόπο που διασκεδάζουμε, όταν λείπει η αγάπη τα φέρνει όλα τούμπα
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Από τη σκηνή αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη ο Θέμης Αδαμαντιδης. Κατά τη διάρκεια εμφάνισής του σε νυχτερινό κέντρο, ο τραγουδιστής έκανε μια διακοπή στο πρόγραμμα για να τιμήσει τη μνήμη του συναδέλφου του.
Ο Θέμης Αδαμαντίδης στάθηκε στο αποτύπωμα που άφησε ο Γιώργος Μαζωνάκη στη διασκέδαση των Ελλήνων και στην αγάπη που δεχόταν από τον κόσμο. «Έφυγε από κοντά μας ένα παλικάρι, ένας τραγουδιστής που άλλαξε τον τρόπο διασκέδασης στους Έλληνες που τον αγαπούσαν. Έφυγε τόσο νέος, αλλά όταν λείπει η αγάπη τα φέρνει όλα τούμπα», είπε στους θαμώνες, λέγοντας το δικό του «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη.
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