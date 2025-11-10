MENOY

LIFESTYLE

The Voice: “Είχα στείλει ένα δέμα στη Χαρούλα Αλεξίου – Εκείνη μου σύστησε την καθηγήτριά μου”

|
THESTIVAL TEAM

Στο νέο επεισόδιο του The Voice, που ήρθε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες μέσα από το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ, είδαμε την Κωνσταντίνα το βράδυ της Κυριακής.

Μάλιστα, ως είθισται πλέον στο μουσικό τάλεντ σόου, η 36χρονη διαγωνιζόμενη από την Κρήτη μοιράστηκε τη δική της προσωπική ιστορία με το τηλεοπτικό κοινό λίγο πριν βρεθεί στη σκηνή.

“Η δουλειά μιας μαμάς είναι πολύ απαιτητική και πόσο μάλλον μιας εργαζόμενης μαμάς. Ξεκινάμε από πολύ πρωί, ετοιμαζόμαστε για το σχολείο και στη συνέχεια, το απόγευμα, πάμε στις δραστηριότητες, όπως είναι το ποδόσφαιρο και το καράτε. Μέσα σε όλα αυτά, προσπαθώ να είμαι εντάξει στη δουλειά μου και να κάνω τα ραντεβού με τους πελάτες μου. Η δουλειά μου είναι πάρα πολύ απαιτητική σαν σύμβουλος επιχειρήσεων, που είμαι, έχω μεγάλη ευθύνη και προσπαθώ να τα βγάζω όλα εις πέρας” εκμυστηρεύτηκε αρχικά η Κωνσταντίνα στην κάμερα του The Voice.

“Η σχέση μου με τη μουσική έχει ξεκινήσει από πολύ μικρή ηλικία, εννιά χρονών ανακάλυψα ότι μ’ αρέσει πολύ και θέλω να ασχοληθώ επαγγελματικά μ’ αυτήν. Έτσι είπα στους γονείς μου ότι θέλω να με γράψουν στο εθνικό ωδείο για να πάρω τις θεωρητικές σπουδές και να κάνω φωνητική”.

“Κάποια στιγμή είχα στείλει ένα δέμα στη Χαρούλα Αλεξίου, με τρία τραγούδια. Το είχε ακούσει και το σχόλιο της ήταν ότι “η μικρή έχει πολύ ωραία γυρίσματα, αξίζει να δουλέψει τη φωνή της και να προχωρήσει”. Η Χαρούλα ήταν αυτή η οποία μου σύστησε την καθηγήτριά μου στη φωνητική και της είμαι ευγνώμων γι’ αυτό” πρόσθεσε ακόμα η 36χρονη διαγωνιζόμενη το βράδυ της Κυριακής στο νέο επεισόδιο του μουσικού τάλεντ σόου του ΣΚΑΪ.

The Voice

